Američané neví, kdo jsou to Kurdové. Trumpova snacha šokovala veřejnost

Lara Trumpová, která je vdaná za prezidentova syna Erika Trumpa, v pondělním vysílání stanice Fox News odhodlaně bránila rozhodnutí svého tchána stáhnout americké vojáky ze severní Sýrie a umožnit tureckou invazi. Ta si od minulého týdne vyžádala několik set životů kurdských bojovníků.

„Myslím si, že pokud se zeptáte průměrného Američana, co jsou to Kurdové, bude muset otevřít Google a vyhledat si to. A potom se bude ptát, proč vůbec Amerika od roku 2015 v této válce bojuje,“ prohlásila Trumpová.

Veřejně dostupná data na Google Trends podle listu Newsweek ukazují, že Američané mezí 29. zářím a 12. říjnem skutečně horlivě zjišťovali, kdože to jsou, ti Kurdové.

Trumpová ve vysílání Fox reagovala také článek listu The New York Times, podle kterého prezident svým rozhodnutím opustit americké spojence nabídl vítězství čtyřem největším současným protivníkům USA, tedy Rusku, Íránu, syrské vládě Bašára Asada a teroristům z Islámského státu.

Podle ní jeho rozhodnutí odejít ze severní Sýrie pouze navazuje na jeho opakovaná prohlášení, že ho američtí občané zvolili právě proto, aby „konečně vystoupil z těchto nekonečných a směšných válek“.

WATCH: Lara Trump Defends Trump on Syria By Claiming 'The Average American' Doesn't Even Know Who the Kurds Are https://t.co/RVU8SyCj66 pic.twitter.com/ZcYMJA5aGa — Tommy X-TrumpIsARacist-opher (@tommyxtopher) October 15, 2019

Trump si zaslouží mnohem větší kredit, tvrdí jeho snacha

Trumpová, která je oficiální poradkyní prezidenta v předvolební kampani, také prohlásila, že si její tchán zaslouží větší kredit za to, že výrazně posílil americkou armádu, kterou „vyčerpal“ jeho předchůdce Barack Obama.



Navzdory tomu, že Trump začal vyhrožovat tureckému prezidentovi Recepu Tayyipu Erdoganovi sankcemi, Turecko přesto za posledních 24 hodin nijak nepolevilo ve své ofenzívě proti Kurdům. Podle humanitárních organizací v Sýrii za týden zemřelo přes 70 civilistů a na útěku je více než 300 tisíc lidí.



Moderátorka Fox News Shannon Breamová Trumpové připomněla, že stažení amerických vojáků ze Sýrie rozhněvalo nejen demokratické zákonodárce, ale také obvykle protrumpovské republikány. Podle nich prezident riskuje, že s USA příště nebude chtít nikdo uzavřít partrenrství.

„Prezident byl v této otázce vždy velmi upřímný. Od samého začátku tvrdil, že se chce ze Sýrie stáhnout. Nyní to po třech letech ve funkci udělal. Nikoho by to tedy nemělo překvapit a nemyslím si, že byl měl kdokoli v důsledku toho váhat, jestli s USA uzavřít spojenectví,“ uzavřela Lara Trumpová.

Záběry z dronů. Turecké letecké údery zasáhly cíle v Sýrii: