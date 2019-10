Výbušné příměří v Sýrii. Kurdové a Turecko se obvinili z jeho nedodržování

V sobotu turecké ministerstvo obrany oznámilo, že turecká armáda dohodu vyjednanou ve čtvrtek v celém rozsahu plní. „Teroristé přesto v minulých 36 hodinách zaútočili čtrnáctkrát,“ uvádí se v prohlášení úřadu, který slovem teroristé označuje syrské kurdské oddíly YPG. Ty bojovaly na straně USA proti teroristickému Islámskému státu.



Arabsko-syrská koalice SDF, k níž YPG patří, však tvrdí, že Turecko podmínky dohody o příměří neplní.

V pátek byla na hranici u Rás al-Ajnu slyšet střelba a exilová Syrská organizace lidských práv (SOHR) ohlásila dalších 14 mrtvých. Podle sobotní zprávy SOHR oddíly syrských spojenců Turecka, které se ofenzívy účastnily na straně turecké armády, brání od pátku konvoji zdravotníků vjet do města Rás al-Ajn.

Dohodu o příměří v Ankaře s Erdoganem vyjednal americký viceprezident Mike Pence, s nímž byl v Turecku také ministr zahraničí Mike Pompeo. Nyní je v Bruselu a tam novinářům řekl, že není nepřetržitě o dění v severní Sýrii informován.

Připustil určité problémy v „koordinaci“ stahování jednotek YPG ze zóny, která je v dohodě o příměří stanovena. Turecko nechce, aby do vzdálenosti zhruba 30 kilometrů od hranice působily YPG. Má tam vzniknou bezpečné území pro návrat syrských uprchlíků z Turecka. Ankara počítá s přesunem až dvou milionů lidí.

Dosáhli jsem obrovského úspěchu, tvrdí Trump

Kritice z odpovědnosti za vyvolání konfliktu čelí americký prezident Donald Trump. Ten v pátek prohlásil, že Spojené státy získaly kontrolu nad ropou na Blízkém východě.

„Myslím, že jsme během posledních dní dosáhli obrovského úspěchu,“ uvedl Trump v pátek. „Získali jsme kontrolu nad ropou na Blízkém východě,“ dodal podle agentury AP. Ta upozornila, že toto tvrzení nemá spojitost s žádnou veřejně známou událostí. Trump jej přesto zmínil dvakrát. „Další američtí činitelé nedokázali vysvětlit, co tím myslel,“ doplnila AP.

Trumpova slova jsou zvláštní i proto, že dávají za pravdu opakovaným obviněním, že se USA angažují na Blízkém východě hlavně kvůli tamní ropě. Tou nicméně disponuje především Irák, Írán a Saúdská Arábie, nikoli Sýrie či Turecko.

„Právě jsem hovořil s (tureckým) prezidentem Erdoganem. Opravdu chce, aby příměří fungovalo. Kurdové si to přejí také,“ tweetoval Trump v pátek. Doplnil, že „některé“ evropské státy jsou připraveny přijmout zpět islamisty zadržované v Sýrii.

„Je to dobrá zpráva, velký pokrok!!!“ napsal. Podle AP ale žádná evropská vláda neoznámila, že se ujme islamistů, v jejichž řadách jsou i lidé z Evropy.



Agentura míní, že se Trump snaží odrazit kritiku, že jím nařízené stažení amerických vojáků ze Sýrie poškozuje důvěryhodnost USA, které prý zradily Kurdy a otevřely prostor pro oživení poraženého Islámského státu. Trump pouze připustil, že jeho přístup k Sýrii je „trochu nekonvenční“.



Erdogan v pátek varoval, že turecká ofenziva na severu Sýrie bude v úterý večer obnovena, pokud se kurdské jednotky nestáhnou, jak to dohoda o 120hodinovém příměří předpokládá. Oddíly YPG se mají stáhnout z pohraničního pásma širokého kolem 30 kilometrů, kde ještě v pátek pokračovaly boje, při kterých zahynulo 12 civilistů.

Turecko chce do oblasti přesunout jeden až dva miliony syrských uprchlíků, kteří přišli na jeho území po vypuknutí války v Sýrii v roce 2011. Erdogan tvrdí, že mu nebude vadit, když na území vyklizené Kurdy vstoupí syrská armáda podporovaná Ruskem.

„Není to příměří, ale požadavek na kapitulaci Kurdů“

Velitel syrských kurdských oddílů Maslúm Abdí řekl, že Kurdové učiní vše pro úspěch příměří. Jiný kurdský zástupce Razan Hiddo ale upozornil, že kurdské obyvatelstvo odmítne žít v oblasti okupované Tureckem. AP v sobotu uvedla, že nepozoruje známky stahování kurdských jednotek.

Předseda Evropské rady Donald Tusk v pátek prohlásil, že dohoda o ukončení bojů není skutečné příměří. „Takzvané příměří není to, co jsme očekávali. Vlastně to příměří není, je to požadavek na kapitulaci Kurdů,“ řekl.

„Musíme zopakovat svou výzvu, aby Turecko definitivně ukončilo svou vojenskou akci, stáhlo své síly a respektovalo mezinárodní humanitární právo,“ doplnil. Také podle AP příměří „kodifikuje téměř všechny deklarované cíle Turecka“.

Do Trumpa se nepřímo opřel i jeho spolustraník Mitch McConnell, který je šéfem republikánů v americkém Senátu. V sobotním vydání deníku The Washington Post označil stažení vojáků USA ze Sýrie za vážný strategický omyl, který umožní Rusku a Íránu zvýšit svůj vliv v regionu.

Před tím Trumpovu strategii kritizoval i republikánský senátor Lindsey Graham, který se jinak prezidenta zastává. Počínání Turecka v Sýrii odsoudil jako „etnickou čistku“.

Občas je musíte nechat se porvat, řekl Trump o Kurdech (video z 18.10.2019):