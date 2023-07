Ušlý zisk za nezavedené mýtné. Německá vláda chce po exministrovi kompenzaci

Německá vláda by mohla po bývalém ministrovi dopravy Andreasovi Scheuerovi vymáhat část nákladů spojených se zrušením plánu na zavedení mýtného pro osobní vozy. Uvedl to současný šéf resortu Volker Wissing v rozhovoru, který otiskl nedělník Bild am Sonntag. Minulý týden vláda uzavřela dohodu s soukromými firmami, které měly mýtný systém spravovat, o kompenzaci za ušlý zisk ve výši 243 milionů eur (5,8 miliardy eur).