Ve slovenských Tatrách spadl vrtulník, český pilot se lehce zranil

Nehoda se stala v sobotu večer. Podle svědka havárie pilot neměl při poryvech větru stroj pod kontrolou, vrtulník se zřítil na sněhové pole.

Helikoptéra spadla zhruba 150 metrů od Chaty pod Rysmi, která leží v nadmořské výšce 2250 metrů a která je nejvýše položenou chatou v Tatrách.

Po příletu záchranářského vrtulníku byli tři lidé z havarovaného stroje v péči personálu chaty. Zraněného osmačtyřicetiletého muže lékařka ošetřila a pacient byl ve stabilizovaném stavu letecky přepraven do nemocnice. Mluvčí ATE Zuzana Hopjaková potvrdila, že zraněným je český občan.

„Mně se zdálo, že pilot neměl vrtulník úplně pod kontrolou. Najednou to chtěl to otočit, ale mu to nevyšlo,“ řekl veřejnoprávní stanici RTVS chatař z Chaty pod Rysmi Viktor Beránek. Při nehodě se stroj také převrátil.

Podle listu Denník N v Tatrách havaroval stroj typu Robinson R44 Raven.