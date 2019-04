Stovky psů už skočily z mostu do rokle. Páchají sebevraždu, věří místní

„Po jedenácti letech výzkumu jsem přesvědčen, že je za tím vším duch,“ tvrdí skotský učitel náboženství a filozofie Paul Owens, který o fenoménu psích sebevrahů v Dumbartonu severozápadně od Glasgow napsal knihu.



Z mostu Overtoun, dokončeného v roce 1895, se do zarostlé rokle od roku 1950 údajně vrhlo přes tři sta psů a asi padesát z nich při tom zemřelo. Fanoušci nadpřirozena to podle amerického deníku The New York Times přičítají vlivu tajemné energie, která nebohá zvířata přitáhne tak, až se rozhodnou skočit.

„Ve Skotsku je všechno staré a skotské prokleté,“ poznamenal k legendě mostu také server Vice s tím, že Overtoun má navíc tragickou historii. V roce 1994 z něj dvaatřicetiletý muž shodil svého teprve dva týdny starého syna, protože to podle něj byl Satan. On sám se považoval za Antikrista a podle serveru The Herald skončil v psychiatrické léčebně poté, co se dvakrát pokusil zabít. Jednou to měl být skok právě z Overtounského mostu.



Místní mluví o legendě Bílé paní, která u stavby v lese truchlí po svém manželovi. Další zase o keltské myšlence „tenkého místa“, kde se nebe a země překrývají. O mostu dokonce vznikl i jeden díl série The Unexplained Files (Nevyřešené případy).

Někteří majitelé psů pak pozorují, že jejich mazlíčci na mostě zvláštně ztuhnou. A pak skočí. „Jsem si jistá, že byla mrtvá,“ vypráví obyvatelka nedaleké vesnice Lottie Mackinnonová, která se se svou border kolií Bonnie po „mostu psích sebevrahů“ procházela před třemi lety.

Pověst o nadpřirozené síle, která nabádá psy k dobrovolnému ukončení života, žije i dnes. „Lidé v Dumbartonu jsou velmi pověrčiví. V dětství jsme si u Overtounu hráli a na duchy věříme, protože jsme je tam nahoře viděli nebo cítili,“ míní tamní taxikář Alastair Dutton s odkazem na zvláštní atmosféru, která most obestírá.

Skeptici však mají prozaičtější vysvětlení. Pod mostem žijí různí malí savci, jejichž pach psy láká. Samým nadšením se utrhnou z vodítka a následují „volání přírody“. „Zachytí pach norka, kuny nebo jiného savce a pak vyskočí na zídku. A protože je zkosená, jednoduše přepadnou,“ říká pastor Bob Hill, který se do Dumbartonu přistěhoval z Texasu a za posledních sedmnáct let viděl, jak z mostu skočilo už několik psů.

Vysvětlení, že se psi na jednom místě vědomě rozhodnou spáchat sebevraždu, odmítá také psí psycholog David Sands s tím, především dlouhonosá plemena psů neodolají vůni místních zvířat. Ale připouští, že most vyvolává „zvláštní pocity“.