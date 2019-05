Developer zakázal dětem hrát panáka na ulici, křída podle něj hyzdí domy

Skotská developerská společnost Speirs Gumley v dopisu adresovaném obyvatelům nového obytného komplexu napsala, že kresby na chodníku před jejími domy poškozují image novostaveb.



„Všimli jsme si, že rodiče nechávají své děti kreslit křídami na chodník před našimi stavbami, a to hyzdí jejich celkové vzezření,“ napsal doslova zástupce společnosti Speirs Gumley. Poté dodal, že by si přál, aby děti s touto aktivitou co nejdříve přestaly.

Rodiče dětí zpráva šokovala a okamžitě na ni reagovali. Děti si podle rodičů nehrají jen před inkriminovanými domy, ale také jinde a že je to celé nesmysl.

„Je to hanba napsat, že skákání panáka panáka kazí vzhled jejich domů, zvláště když s majiteli v současnosti řešíme mnohem důležitější témata,“ napsal jeden z majitelů nových bytů. „Prostě si hrají na chodníku a nikomu nic zlého nedělají,“ dodal.

Křídu podle něj stejně dřív nebo později smyje déšť a rozhodně to není něco jako graffiti.

„Léčit si komplexy na dětech, které si hrají venku, je nesmysl. Co přijde dál? Zákaz vycházení?“ ptal se další z obyvatel.

Obyvatelé bytového komplexu se dohodli, že na výzvu developera samozřejmě nebudou brát ohledy. „Žijeme tady už čtyři roky a myslím, že to celé je vtip, řekla matka dvou dětí a obyvatelka domu Lynsey Dolanová. „Je tu nespočet jiných problémů, které by se měly řešit, než je křída na chodníku,“ dodala.

Ke vzniklé kauze se nakonec vyjádřil i majitel zmíněné developerské společnosti Donald MacDonald. Podle něj by si všichni zaměstnanci jeho společnosti měli vzpomenout na doby, kdy byli sami dětmi. Místním dětem pak vzkázal, aby si venku hrály zodpovědně a pochválil je za to, že čas tráví venku.

Panák ve Velké Británii patří mezi oblíbené kratochvíle dětí a v zemi se hraje přinejmenším od časů římské říše.