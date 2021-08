Řidiče zmátla navigace. S kamionem vjel na špatný most, ten se s ním propadl

Řidič v úterý ráno vjel na nesprávný most a uvízl tam. Most se nachází ve městě Carahue v jižním Chile. Plně naložený kamion kládami váží zhruba 50 tun, hasiči varují, že most může i s kamionem kdykoli spadnout.