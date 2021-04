Chile masivně očkuje čínskou vakcínou, počty nakažených přesto stoupají

Chile v jednu dobu vykazovalo dokonce rychlejší tempo vakcinace než dřívější premiant Izrael. Dosud v jihoamerické zemi dostalo aspoň jednu dávku vakcíny více než 7,6 milionů lidí, polovina dospělé populace. Přes pět milionů lidí obdrželo dvě dávky.

Koronavirová bouře ale přesto v zemi stále zuří a nezdá se, že by měla polevit. Devátého dubna chilské úřady evidovaly nová rekordní čísla. Počet nově nakažených poprvé od počátku pandemie překročil 9 tisíc. Dosavadní vrchol byl 7 tisíc v polovině loňského června, podotýká stanice BBC.

Jednotky intenzivní péče jsou přeplněné. Podle sestry Claudie Reyesové lze pozorovat „exponencialní“ nárůst převážně u mladších pacientů. Vláda znovu musela zavřít hranice a opět ve většině země zavést po krátkém uvolnění přísná lockdownová opatření.



Podle listu The Wall Street Journal vláda zřejmě přecenila účinnost očkovací látky CoronaVac od čínské společnosti Sinovac, kterou se v zemi očkuje. Vysokou míru proočkovanosti vnímala jako důvod ke zmírnění omezení a otevření obchodů, restaurací či prázdninových rezortů.

O čínské očkovací látce toho není příliš známo. Podle studie z Brazílie má účinnost 50 procent, výrazně méně, než je tomu u západních očkovacích látek od Pfizeru/BioNTechu, Moderny či AstraZenecy. Pfizer/Biontech má například účinnost přes 90 procent.



Účinnost 16 procent

Chilští výzkumníci minulý pátek zveřejnily výsledky studie , do níž bylo zahrnuto 10,5 milionu lidí. První dávka čínské vakcíny měla účinnost proti infekci 16 procent. Po druhé dávce číslo vystoupilo na 67 procent. Očkovací látka poskytovala 80procentní ochranu proti úmrtí na covid-19.

„Víme, že u jedné dávky je ochrana velmi slabá,“ uvádí Claudia Cortésová, odbornice na infekční onemocnění z kliniky Santa Maria v Santiagu. „Nebylo jasně vysvětleno, že jsou potřeba dvě dávky,“ vysvětluje, proč navzdory vysoké míře proočkovanosti čísla nakažených neklesají.

Stanice BBC poukazuje, že jakkoliv byla očkovací kampaň rychlá, začala poměrně pozdě, až v prosinci. Dávky vakcíny zprvu dostali jen zdravotníci v přední linii, lidé starší 90 let a učitelé. Velká část Chilanů tedy ještě v lednu a únoru nebyla naočkována, přesto si užívali prázdnin, cestování mezi regiony a uvolněné atmosféry v zemi.



Varování pro jiné země?

Podle Susan Buenové, profesorky imunologie z Papežské katolické univerzity v Chile, úřady též poněkud zanedbaly veřejnou kampaň vyzývající občany k tomu, aby dodržovali hygienická opatření, jako je zachovávání sociální vzdálenosti a nošení roušek. Významnou roli hrála i brazilská varianta koronaviru. Profesorka nicméně podotýká, že vakcína se vůči ní osvědčila.

Vedoucí čínského Centra pro kontrolu a prevenci nemocí Kao Fu připustil, že „současné vakcíny nemají příliš vysokou míru ochrany“. Čína proto zvažuje, že by pro očkování používala vakcíny z různých technických linií.

Chilští představitelé nicméně za čínskou vakcínou stojí. Zvažují, že by lidem dávali ještě třetí dávku vakcíny. Podle listu The Wall Street Journal však Chile slouží do určité míry jako varovný příklad pro ostatní země, které si vakcínu z Číny objednaly, ať se jedná o Indonésii nebo Kolumbii.