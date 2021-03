Diplomaté v Číně odmítají tamní vakcínu. Rezervovaní jsou i sami obyvatelé

Diplomaté sdělili portálu The South China Morning Post, že jim Peking nabídl vakcínu od státní společnosti Sinopharm. Čína schválila její veřejné užití v prosinci, už předtím ji vyzkoušeli někteří vysoce postavení čínští činitelé.

Sinopharm však zatím nezveřejnil detailní výsledky klinických testů. Úspěšnost vakcíny proti covidu má být 79 procent. U západních vakcín Pfizer/BionTech a Moderna je úspěšnost uváděná přes 94 procent, u AstraZeneca 84 procent.

Vzhledem k jiné percentuální efektivitě čínské vakcíny tak není překvapivé, že zahraniční diplomaté by si raději nechali vpíchnout západní očkovací látky. „Váháme, protože dáváme přednost očkování, které se zavedlo v našich domovských zemích,“ řekl portálu jeden evropský diplomat. Dodal, že nabídka může být nicméně lákavá pro ty členy diplomatických sborů ze zemí, kde zatím vakcíny nejsou dostupné nebo které schválily i použití čínských vakcín.

Čína prozatím schválila použití jen domácích proticovidových preparátů, jiné nejsou v zemi dostupné. Diplomaté se zdráhají vrátit se do vlasti naočkovat. Obávají se totiž, že by se do nejlidnatější země světa už nemuseli dostat.

Čínští úředníci odmítají vpustit cestující, kteří měli pozitivní test na protilátky IgM proti koronaviru. Protilátky ale nevznikají jen v reakci na infekci, nýbrž i při aplikaci vakcíny. Někteří očkovaní cestující proto musí čekat, až IgM zmizí.

Část diplomatů se též obává, že očkování čínskými vakcínami, které nejsou schváleny v USA ani EU a dalších zemích, by se jim v dlouhodobějším horizontu nemuselo vyplatit. „Zatím nevíme, zda budou takové vakcíny uznány v takzvaném očkovacím pase, který by v budoucnu umožňoval cestovat,“ podotkl jeden asijský diplomat.

Nedůvěru mají i Číňané

Rezervovaný postoj vůči domácím vakcínám zaujímají i samotní Číňané. Sophia Quová, doktorka z provincie Kuang-tung řekla agentuře Bloomberg, že odmítne očkovací látku, protože se bojí vedlejších účinků. Méně než polovina jejích kolegů se hodlá očkovat.

Podobně jako Sinopharm i další čínské vakcíny reportují nižší účinnost než jejích západní protějšky. Vzhledem k nedostatku údajů též není jisté, zda si čínské očkovací látky dokážou poradit s mutacemi koronaviru. Někteří Číňané, jako například student Jason z Pekingu, proto hodlají raději počkat na to, až vláda schválí v zemi vakcínu Pfizer/BioNTech.

S cílem vzbudit důvěru pro domácí produkty čínská média v minulosti kritizovala Západ, že zamlčuje zprávy o negativních vedlejších účincích Pfizeru a naopak zdůrazňuje jakékoliv „nepříznivé informace“ o čínských vakcínách. Analytici vidí politizaci očkování i v odmítání Číny schválit Pfizer a další západní očkovací látky pro nouzové použití, i když mají větší účinnost.

„Vedení ví, že nové střední a vyšší třídy touží o zahraničním zboží kvůli spolehlivosti jeho standardů, zejména potravin a wellnes produktů. Ignorování této touhy významné a zajištěné části populace po vakcíně, u které se prokazuje, že poskytuje téměř úplnou imunitu proti viru, je riskantní strategií,“ napsal na Asii se specializující portál Diplomat.

I když o čínských vakcínách vládnou pochybnosti, některé státy si je přesto objednávají ve snaze co nejdříve dosáhnout kolektivní imunity u obyvatelstva a uvolnit frustrující epidemická opatření. Čínské očkovací látky už využívají v Srbsku a Maďarsku, jejich nákup zvažuje i Polsko.

Mluvčí prezidenta Miloše Zemana Jiří Ovčáček ve středu uvedl, že premiér Andrej Babiš požádal Hrad, aby se obrátil na prezidenta ČLR s žádostí o dodání čínské vakcíny Sinopharm. Babiš v pátek po jednání vlády odmítl, že by se Česko snažilo získat vakcínu na očkování proti covidu-19 z Číny.