Bidenova vláda navrhla imunitu pro saúdského vůdce v případu vraždy Chášukdžího

Administrativa amerického prezidenta Joea Bidena ve čtvrtek navrhla americkému soudu, aby saúdskoarabskému korunnímu princi Mohamedu bin Salmánovi přiznal imunitu v občanskoprávním řízení týkajícím se vraždy novináře Džamála Chášukdžího. Bin Salmán je faktickým vládcem své země a nově také premiérem, což by mu mělo zajistit imunitu, uvedla administrativa podle článku deníku The Guardian. Agentura AP to označila za zásadní změnu v postoji USA.