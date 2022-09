Z Muhammada bin Salmána je saúdský premiér, post mu může dát imunitu

Král oznámil výměnu ve vládě v úterním dekretu, důvody překvapivého kroku však nevysvětlil. Podle státní agentury SPA bude ovšem i nadále předsedat vládním schůzím, kterých se zúčastní. Panovníka v poslední době trápí zdravotní problémy, kvůli nimž také v květnu skončil v nemocnici.

A tak dál předává moc svému synovi. Sedmatřicetiletý korunní princ přezdívaný MBS je už dnes faktickým vládcem království a v minulosti zastával posty vicepremiéra i šéfa obrany. Tím se nyní stal Chálid bin Salmán, mladší bratr nového premiéra.

Jmenování Muhammada bin Salmána předsedou vlády jde jednak proti zavedeným tradicím, ale i saúdskoarabské ústavě, připomíná deník The Times s tím, že nová funkce princi přinese jeden důležitý benefit. A sice míru imunity, jakou dosud navzdory svému i tak mocnému postavení neměl.

Korunní princ je stále podezřelý z podílu na smrti exilového novináře Džamála Chášukdžího, jehož Saúdové před čtyřmi lety brutálně zavraždili na své ambasádě v tureckém Istanbulu. Dřívější zpráva americké CIA popsala, že bez princova vědomí a souhlasu by k odstranění kritika režimu nemohlo vůbec dojít.

A přestože princ i nadále svou roli popírá, od vraždy ani jednou nepřiletěl do Spojených států, kde Chášukdží žil a pracoval. „Dosud si možná dával pozor na cesty do USA ze strachu, že by potenciálně mohl čelit právním krokům souvisejícím s vraždou sloupkaře listu The Washington Post Chášukdžím,“ míní expert na politiku království Simon Henderson.

„Ať už je důvod jeho jmenování jakýkoliv, tato změna může být pro Saúdskou Arábii a její zahraniční vztahy poměrně významná,“ dodává. List The Guardian pak upozorňuje, že i načasování vládní rošády má zřejmě svůj význam. Chášukdžího snoubenka Hatice Cengizová totiž na korunního prince podala žalobu.

A v pondělí vyprší ultimátum, které dal americký soud kabinetu tamního prezidenta Joea Bidena. Vláda Spojených států byla požádána, aby rozhodla, zda má princ mít v kauze imunitu. Bidenova vláda na žádost zatím neodpověděla. Takovou míru diplomatické ochrany ovšem tradičně mívají nejvyšší představitelé zemí, jako je král anebo právě premiér.