Pokání u Saúdů. Tuhle fotku si Biden do Bílého domu asi nedá, ale mělo to smysl

I když, kdo ví, co mu řekl: Saúdové to prý při sezení, kde to mělo být vyřčeno, vůbec neslyšeli, a tučné otazníky nad tím dělá i obvykle nahrávající list New York Times.

Titulek zprávy na toto téma zakončil nepříjemnou otázkou: Kolik je na tom pravdy? a dodal, že Biden „je založením vypravěč se zálibou v přikrášlování“. A navrch přihodil řadu Bidenových podobných drsných výroků do očí cizích politiků, na něž si ostatní účastníci schůzek kromě Bidena nějak nevzpomínají. Et tu, Times?