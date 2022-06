Biden odhodil morální ideály, kvůli rostoucím cenám ropy nadbíhá Saudům

Bidenova návštěva se podle informací televize NBC uskuteční 15. a 16. července jako součást cesty do Izraele a Evropy. Americký prezident by se v Rijádu měl setkat i s Muhammadem bin Salmánem, faktickým vládcem země.

Z hlediska americké zahraniční politiky je to pozoruhodná otočka. Biden po nástupu do Bílého domu ohlásil návrat k obraně lidských práv a demokracie. Měl to být konec vydávání „bianco šeků diktátorům“, které ve jménu jednostranného prosazování amerických zájmů praktikoval Donald Trump.