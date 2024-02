Carlson chtěl u Putina ukázat, že válku vyřeší jen Trump. Mám obavy, říká Karas

Interview Tuckera Carlsona s Vladimirem Putinem zhlédlo jen během prvních pár hodin na síti X přes 100 milionů lidí. Co na něj říkáte?

Působilo to na mě jako rozhovor, který provedl člověk, co se vzdaluje od novinařiny a který ze sebe udělal jen užitečného idiota. Zazněla jen prázdná slova, respektive Putinova tvrzení, jež jsme už všichni mnohokrát slyšeli, a celkově to byl nekvalitní rozhovor, ke kterému vůbec nemělo dojít.

Jen plnil roli užitečného idiota. Ten rozhovor se v nejbližších hodinách otočí v každém médiu v Rusku, kde budou líčit Putina, jak přesvědčuje Západ o své pravdě a jak se mu to daří.