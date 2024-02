Kreml potvrdil rozhovor Putina s Carlsonem. Není proruský, řekl Peskov

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

„Ano, mohu to potvrdit,“ reagoval na dotazy novinářů Peskov. „Má pozici, která se liší od ostatních západních médií,“ uvedl o Carlsonovi kremelský mluvčí.

Prohlásil, že Carlson nezastává proruský nebo proukrajinský postoj, nýbrž je proamerický. „Přinejmenším kontrastuje s pozicí tradičních anglosaských médií,“ řekl Peskov, který západní média obvinil, že zaujímají jednostranný postoj vůči Rusku.

Carlson, který byl v minulosti vnímán jako člověk blízký americkému exprezidentovi Donaldu Trumpovi, o interview informoval v úterý. Připustil, že udělat podobný rozhovor přináší rizika, ale své rozhodnutí hájil: „Je to naše práce, je to žurnalistika. Naší povinností je informovat veřejnost.“

Carlson je prvním americkým moderátorem, jemuž Putin poskytl rozhovor od chvíle, co před dvěma roky ruská vojska napadla Ukrajinu.

Moskvu navštívil v době, kdy ruské úřady navzdory protestům Západu zadržují ve vazbě dva americké žurnalisty: Evana Gershkoviche z listu The Wall Street Journal obviněného ze špionáže a rusko-americkou novinářku s bydlištěm v Praze Alsu Kurmaševou, která pracuje pro Rádio Svobodná Evropa. Tu Moskva obviňuje, že se úřadům neohlásila jako „zahraniční agent“, což je ruský termín pro lidí, kteří jsou podle ruského mínění pod zahraničním vlivem.

Podle deníků The Guardian a The New York Times (NYT) je Carlson relativně populární osobností. Známým se stal ještě jako moderátor konzervativně a republikánsky nakloněné stanice Fox News, kdy mimo jiné zesměšňoval podezření, že se Rusko vměšovalo do amerických prezidentských voleb.

Později kritizoval Washington za podporu Ukrajiny čelící ruské agresi a naznačoval, že ruská invaze do sousední země je chybou Západu.

Fox News s Carlsonem rozvázala pracovní poměr loni v dubnu, načež moderátor založil vlastní pořad „The Tucker Carlson Encounter“ (Setkání s Tuckerem Carlsonem), který vysílá na síti X a propaguje na svém webu.

Po odchodu z Fox News Carlson upoutal pozornost především rozhovorem s bývalým prezidentem a zároveň pravděpodobným republikánským kandidátem v letošních amerických prezidentských volbách Donaldem Trumpem, kterému kladl nekonfliktní dotazy. Trump loni v listopadu naznačil, že by o Carlsonovi byl ochotný uvažovat jako o svém viceprezidentovi a uvedl, že ho má rád.

Putinova administrativa se snaží využít Carlsonovy návštěvy v Moskvě k propagandistickým záměrům v Rusku a rovněž v USA, napsal list The Moscow Times s odvoláním na čtyři zdroje blízké Kremlu.

Rusko i Spojené státy letos čekají prezidentské volby. Zatímco v Rusku je za vítěze březnového hlasování předem považován Putin, Spojené státy čeká v listopadu klání, ve kterém se podle odhadů opět střetne Trump se současným šéfem Bílého domu Joem Bidenem.