Tisíce Rusů se hlásí do armády, chtějí pomstít útok v Krokusu, tvrdí úřady

Od začátku roku vstoupilo do ruské armády více než sto tisíc nových vojáků. Jen za posledních deset dní se ke službě ve speciální vojenské operaci, jak Moskva říká své válce vedené proti Ukrajině, smluvně zavázalo 16 tisíc občanů, oznámilo ruské ministerstvo obrany. To zájem vysvětluje touhou Rusů po pomstě za nedávný teroristický útok u Moskvy, což prý od minulého týdne lidé uvádějí jako hlavní důvod svého vstupu do armády.