U Moskvy útočil Islámský stát. Teroristé se k masakru přihlásili na Telegramu

Ruská média dříve informovala o tom, že na parkovišti u koncertního sálu se našla „podezřelá bílá dodávka se starou ukrajinskou SPZ“. Bezpečnostní složky údajně provedly kontrolu, zda není zaminovaná, informovala ukrajinská agentura Unian. Výbušniny se nikde nenašly, ukázalo se nakonec.

Bývalý ruský prezident a současný místopředseda Rady bezpečnosti Ruské federace Dmitrij Medveděv prohlásil, že strůjci útoku by měli být potrestáni trestem smrti a represáliemi proti rodinným příslušníkům.

Pokud by se dle něj prokázalo, že čin mají na svědomí „teroristé kyjevského režimu“, musí být nemilosrdně zničeni, „včetně představitelů státu, který spáchal takové zvěrstvo“.

Ukrajina už popřela, že by s útokem měla něco společného. I Spojené státy uvedly, že nejsou indicie o tom, že by do něho byli Ukrajinci zapojeni.

„Ukrajina rozhodně nemá nic společného se střelbou/výbuchy v Crocus City Hall v Moskevské oblasti v Rusku. Nedává to žádný smysl,“ napsal na sociální síti X mluvčí ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoljak.

„Je to úmyslná provokace zvláštních služeb (ruského prezidenta Vladimira) Putina, před kterou mezinárodní společenství varovalo. Kremelský tyran tím začínal svou kariéru a stejnými zločiny proti vlastním občanům ji chce i ukončit,“ řekl mluvčí rozvědky Andrij Jusov.