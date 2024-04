Rusko zmobilizuje 300 tisíc vojáků, uvedl Zelenskyj. Kolik Ukrajina, neřekl

Rusko chystá mobilizaci dalších 300 tisíc vojáků, prohlásil to ve středu podle agentury Interfax-Ukrajina ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Na dotaz novinářů, kolik vojáků povolá letos do služby Ukrajina, řekl, jich „nebude třeba půl milionu“. Konkrétní počet nesdělil. Ukrajinský prezident dříve podepsal zákon snižující věkovou hranici pro odvod vojáků do bojové služby z 27 na 25 let, což by mělo pomoci Ukrajině získat větší bojovou sílu.