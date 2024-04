Následky útoku na Kerčský most na satelitních snímcích společnosti Maxar (8. října 2022) | foto: AP

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Je to zřejmě největší infrastrukturní projekt na okupovaných územích Ukrajiny. Rusko pilně dokončuje stavbu nové železnice, která by měla po souši spojit Krym s Rostovem na Donu. Chystá se tak na případ, že Ukrajinci vyřadí z provozu Kerčský most, což ostatně ve středu přislíbil šéf ukrajinské vojenské rozvědky Kyrylo Budanov.