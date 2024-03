Rusko investuje miliardy do modernizace železnice. Hlavně kvůli obchodu s Čínou

Prezident Vladimir Putin představil své plány na zvýšení roční přepravní kapacity už koncem letošního února ve svém projevu před federálním shromážděním. Investice by měly mířit hlavně do dvou největších ruských železnic, kterými jsou Transsibiřská magistrála a Bajkalsko-amurská magistrála. V roce 2023 bylo na těchto tratích odbaveno přibližně 150,5 milionu tun zboží, v roce 2030 by to mělo být o téměř 60 milionů tun víc, informovala agentura Bloomberg.

Železniční tratě na východě Ruska o délce více než 8 700 kilometrů jsou důležitou tepnou pro celý ruský zahraniční obchod. V posledních měsících ale bojují s logistickými problémy, kvůli nimž byla jejich loňská kapacita asi o 13 procent nižší, než by v ideálním případě měla být. Dopravci bojovali s četnými zpožděními, a to mimo jiné proto, že armáda začala více využívat ruské železnice pro přesun tanků a raket.

Rozkvět ruské železnice

Rusko kalkuluje s tím, že minimálně v příštích blízkých letech se bude nadále soustředit na budování obchodních vztahů s Čínou. „Železniční doprava zůstává jedním z nejvhodnějších způsobů přepravy některých druhů komodit, a to včetně uhlí,“ komentuje současné trendy ruská profesorka Anatasia Pjatačková.

Rusko do modernizace a rozšiřování kapacit železnic vkládá investice už několik let. Ta ještě v roce 2013 odbavila jen 97,8 milionu tun zboží, letos je to tedy téměř o dvě třetiny víc. I přesto se ale Rusku nyní nedaří poptávku po železniční přepravě uspokojovat.

Ruské vlaky mířící východním směrem převážejí uhlí i další obdobné komodity. Směrem do Ruska naopak míří spotřební zboží. Na stejných tratích zároveň probíhá i osobní železniční doprava, což na ruskou vlakovou infrastrukturu rovněž vyvíjí zvýšený tlak.

Uhlí, oblečení i auta

Obchod mezi Ruskem a Čínou dosáhl v roce 2023 rekordních hodnoty 240 miliard amerických dolarů (5,4 bilionu Kč). Čína začala do Ruska dovážet všechno od oblečení, stroje až po automobily. Rusko naopak do Číny vyváží důležité komodity, jako je uhlí nebo třeba hliník.

Rusko zároveň zvažuje, že do roku 2030 vybuduje s Čínou i dvě úplně nová železniční spojení. Rusko by ale mělo brát v potaz, že Čína postupně plánuje snížit svou poptávku po uhlí. Analytici očekávají, že vrcholu dosáhne v roce 2025 a v dalších letech začne postupně slábnout. Kvůli tomu tak může potenciálně hrozit, že nové železniční kapacity by nemusely být uspokojeny v takové míře, jak se Rusové aktuálně domnívají, uzavírá Bloomberg.