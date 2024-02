Útoky v Rudém moři vzbudily zájem o dopravu po kolejích, dokonce i přes Rusko

Organizátoři přepravy zboží hlásí prudký nárůst poptávky a rezervací pro přepravu kontejnerů mezi Dálným východem a Evropou po železnici přes Rusko. Zatím je to sice jen malý objem kontejnerů, avšak železnice je pro dopravce atraktivní, protože je levnější než letecká doprava a rychlejší než doprava po moři.

Cesta po železnici přes Rusko trvá 14 až 25 dní, v závislosti na místě původu a určení, uvedla ředitelka pro rozvoj obchodu ve skupině RailGate Europe Julija Ščiglaitová. Skupina z Číny do evropských zemí organizuje přes Rusko přepravu zboží, včetně nábytku, hraček, oblečení nebo automobilových součástek. Doba přepravy zboží je tak výrazně rychlejší než při dopravě po moři. Po moři trvá cesta z Číny do nizozemského přístavu Rotterdam přes Rudé moře zhruba 27 dní. Přesměrování přes jihoafrický mys Dobré naděje pak cestu prodlužuje o deset až 12 dní. Například německá společnost Hapag Lloyd minulý týden uvedla, že bude své lodě přesměrovávat až do odvolání.

Podle Ščiglaitové se řada firem kvůli válce na Ukrajině bála posílat své zboží po železnici přes Rusko. „Od začátku války na Ukrajině se počet rezervací přes Rusko výrazně snížil, ale za poslední rok se zájem o tuto trasu obnovuje díky příznivé době přepravy a cenám,“ uvedla. Poptávka pak prudce vzrostla ke konci loňského roku po útocích na plavidla v Rudém moři. Plný dopad na poptávku však podle ní bude znám až za několik měsíců.

Etika až na druhém místě

EU povoluje, aby zboží podléhající sankcím bylo převáženo přes Rusko po železnici, zatímco silniční doprava sankcionovaného zboží je zakázána. Vojenské zboží je ale zakázáno přepravovat jakýmkoliv druhem dopravy.

Generální ředitel nizozemské logistické společnosti Rail Bridge Cargo Igor Tambaca uvedl, že rezervace na železniční trase Čína-Evropa vzrostly za poslední čtyři týdny o 37 procent. Důvodem jsou právě problémy v Rudém moři, ale také blížící se oslavy lunárního Nového roku v Číně. Rail Bridge Cargo přepravuje širokou škálu zboží, od strojních součástí přes potraviny až po elektroniku.

„Přepravu přes Rusko odmítají pouze ti zákazníci, kteří mají s Ruskem etický problém. Většina zákazníků se o etiku nestará, když pro svůj dodavatelský řetězec potřebuje rychlé a spolehlivé řešení dopravy do Evropy,“ uvedl Tambaca a dodal, že společnost na této trase nabízí také pojištění.

Firmy, které nechtějí posílat zboží po železnici přes Rusko, mohou využít střední koridor, který vede z Číny přes Kazachstán do Turecka přes Kaspické moře. Tato cesta trvá 26 až 29 dní, uvedl Tambaca.

Životně důležitý most

Na střední koridor se zaměřuje hlavně rakouská železniční společnost ÖBB Rail Cargo Group kvůli obavám zákazníků ze sankcí, řekla mluvčí firmy Maria Magdalena Pavitsichová. V posledních týdnech podle ní firma zaznamenala obrovský nárůst poptávky od zákazníků z Evropy a z Asie. Jedním z důvodů podle ní je, že ceny námořní dopravy prudce vzrostly. Očekává se přitom, že ještě porostou, a ještě více se tak přiblíží cenám železniční dopravy.

V roce 2018 začala provozovat železniční nákladní dopravu mezi Čínou a Británií firma Davies Turner. Trasa vede přes Rusko, Bělorusko a Polsko do německého Duisburgu, dál se zboží přepravuje na kamionech a trajektech. Loni v září firma označila železniční spojení mezi Čínou a Evropou za životně důležitý most pro mezinárodní hospodářskou a obchodní spolupráci a uvedla, že za posledních deset let bylo na této trase vypraveno 77 000 nákladních vlaků.

Ředitel Institutu pro vývoz a mezinárodní obchod Marco Forgione očekává, že narušení dopravy v Rudém moři bude pokračovat několik měsíců, možná i celý letošní rok. Náprava dodavatelských řetězců a uvedení všeho do pořádku pak zabere mnoho měsíců.