Ruské síly zkoušejí obchvat ukrajinské „pevnosti“, ale zadrhávají se

Časiv Jar je klíčem k prolomení obranné linii Kyjeva na východě Ukrajiny a stala se hlavním cílem Moskvy. Šéf ukrajinské armády generálplukovník Oleksandr Syrskyj již dříve uvedl, že ruské síly doufají, že se strategicky klíčového města zmocní do 9. května.

Město leží západně od Bachmutu, který ruské síly dobyly v květnu 2023 po měsících tvrdých a krvavých bojů. Dobytí Časiv Jaru by „umožnilo Rusku zaútočit na linii pevností v podobě ukrajinských měst, zhodnotil počátkem tohoto měsíce americký think tank Institute for the Study of War (ISW).

Součástí tohoto pásu opevněných měst na území ovládaném Ukrajinou je i Slovjansk, Kramatorsk, Družkivka a Kosťantynivka, všechny se nacházejí přibližně 7 až 18 kilometrů od frontové linie.

Podle analytiků z ISW by dobytí Časiv Jaru mohlo Rusku pomoci odříznout Kosťantynivku, která je vzdálená asi 12 kilometrů od frontové linie. To by mohlo ohrozit „páteř ukrajinské obrany“ v Doněcké oblasti. Ukrajinská armáda varovala, že by se po dobytí Časiv Jaru přesunulo na Kramatorsk a Slovjansk.

V okolí Časiv Jaru ruské jednotky postupují jen velmi pomalu, uvedla v neděli britská rozvědka. Časiv Jar má podle ní silnou obranu, navíc se nachází na vyvýšeném místě.

Dobytí vesnice Bohdanivka severovýchodně od Časiv Jaru naznačuje pokus o obchvat. „Jednotky jižního uskupení (ruských) vojsk zcela osvobodily obec Bogdanovka v Doněcké lidové republice... Kromě toho odrazily dva protiútoky ukrajinských ozbrojených sil v oblasti města Časiv Jar a západně od obce Krasnoje,“ uvedlo v prohlášení ruské ministerstvo obrany, které ve vyjádření použilo ruské místní názvy.

„Ruské jednotky podnikly za posledních 24 hodin 28 útoků v okolí Bachmutu, včetně okolí Ivanivske jihovýchodně od Časiv Jaru,“ uvedla v prohlášení ukrajinská armáda. Podle jejích představitelů Rusko v létě plánuje ofenzívu. Mohla by začít již koncem příštího měsíce. Kyjev zdůraznil, že schopnost odrazit útok bude záviset na dodávkách západní vojenské pomoci.

Americká Sněmovna reprezentantů v sobotu schválila čtveřici návrhů zákonů, které zahrnují zahraniční vojenskou pomoc v celkové výši 95 miliard dolarů, tedy 2,25 bilionu korun. Ukrajina dostane dvě třetiny částky. Nyní bude o balíčku hlasovat Senát a poté jej dostane k podpisu prezident Joe Biden.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil rozhodnutí za udržení chodu dějin na správné cestě. Kreml naopak prohlásil, že zemře ještě více Ukrajinců.

„Situace na frontě se proto v té době bude pravděpodobně nadále zhoršovat, zvlášť pokud ruské jednotky zesílí útoky, aby využily omezené doby před příchodem nové americké pomoci,“ píše se ve zprávě ISW ze soboty.

Podle amerického institutu je již nyní na některých místech bojiště patrné zintenzivnění ruských operací, které podle ISW souvisí s abnormálně suchým jarním počasím a také s nedostatkem zbraní a munice ukrajinské armády.

Podle listu Ukrajinska pravda ruská armáda v noci na neděli pokračovala v ostřelování ukrajinského území. Útoky si vyžádaly jednu oběť, kterou se stala 82letá žena ve městě Ukrajinsk v Doněcké oblasti. Čtyři muži utrpěli zranění.

Rusko do značné míry soustředilo své úsilí na postup na západ od Doněcku, přičemž na východě regionu dosahuje pomalých, ale stabilních zisků, zatímco na jiných místech podél frontové linie udržuje boje na nižší úrovni.