Při útoku u Moskvy si lidé museli poradit sami, na pomoc čekali hodinu a půl

Střelba v koncertní síni Crocus City Hall u Moskvy začala v pátek v 19:58 místního času. Útok pak podle šéfa ruské kriminální ústředny Alexandra Bastrykina trval osmnáct minut.

Policie podle tvrzení ruského ministerstva vnitra dorazila ke koncertní hale pět minut poté, co dostala upozornění. Důkazy pro to ale chybí, podotkla BBC.

„Policie nebo OMON (speciální bezpečnostní jednotky, pozn. red.) sem teprve začínají najíždět. Teroristé nebo nevím kdo střílí z automatických zbraní a není tu nikdo, kdo by pomohl lidem. Všichni se snažili zachránit, jak mohli,“ popsal z místa viditelně rozrušený svědek útoku.

Policie soudě podle zpráv ruských médií hlavně zahradila okolí areálu a pomáhala zraněným. Mnozí lidé se přitom museli dostat z haly vlastními silami, některé z nich vyvedli brigádníci v teenagerském věku, kteří si na koncertě přivydělávali jako šatnáři. Zásluhy těchto brigádníků, z nichž některým bylo teprve čtrnáct nebo patnáct let, popsal také portál Meduza.

Připomněl rovněž svědectví jednoho z účastníků koncertu, který popsal, že lidé museli vyrazit dveře, aby se dostali ven.

Příslušníci speciálního oddílu rychlé reakce (SOBR) se do koncertní haly dostali ve 21:39 místního času, sdělily podle agentur ruské úřady. To je více než hodinu po skončení útoku, podotkla BBC. Záchranáři pak do areálu dorazili až asi o hodinu později než SOBR.

Muži podezřelí z útoku dokázali z areálu utéct. Poté překonali vzdálenost asi 370 kilometrů, než byli podle tvrzení ruské tajné služby FSB zatčeni v Brjanské oblasti u hranic s Ukrajinou.

Počet mrtvých narůstá, policie zatýká migranty

Ruské ministesrtvo pro mimořádné události ve středu odpoledne aktualizovalo seznam obětí tragédie. Je na něm už 143 jmen. Předtím ministerstvo uvádělo, že se mu podařilo identifikovat 120 mrtvých. Zranění utrpělo přes 360 lidí.

Ministr zdravotnictví Michail Muraško také uvedl, že v kritickém stavu zůstávají ještě čtyři lidé a stav devatenácti dalších je vážný. V nemocnicích je podle něj stále celkem osm desítek raněných, včetně šesti dětí. Pátrání v po obětech v troskách koncertní síně hasiči a záchranáři ukončili v úterý.

Ruští představitelé v čele s prezidentem Vladimirem Putinem se pokoušejí spojit útok s Ukrajinou, která jakoukoliv účast odmítla, a Západem, který však Moskvu několik dní před událostí varoval před plány extremistů. Tuto americkou výstrahu Putin veřejně odmítl jako pokus o zastrašování a vydírání.

K útoku se přihlásila afghánská odnož teroristické organizace Islámský stát, která podle médií verbuje mezi migranty ze Střední Asie. Ruské úřady kvůli útoku zadržely jedenáct lidí, včetně čtyř předpokládaných pachatelů.

Před soudem kvůli uvalení vazby zatím stanulo osm podezřelých. Sedm z nich pochází z Tádžikistánu, osmý, který předpokládaným útočníkům pronajal byt, je původem z Kyrgyzstánu.

Ruská policie po útoku zpřísnila kontroly migrantů v Moskvě, přinejmenším u moskevských soudů prudce vzrostl počet případů, které se týkají porušování pravidel při vstupu do Ruska cizinci, upozornila BBC.

Jen v pondělí bylo u soudů zaregistrováno 784 takových případů, zatímco za celý předchozí týden jich bylo 1 106. Tyto případy zpravidla končí vyhoštěním. Soudy neuvádějí podrobnější údaje, a tak je nelze analyzovat, ale podle BBC existují známky svědčící o tom, že policie věnuje zvýšenou pozornost Tádžikům.

„Policie na ulici sebere skoro všechny migranty, na které narazí, zvláště pokud mají pasy Tádžikistánu. Všechny odvezou na strážnici, kde je prověří a půlku propustí,“ vylíčil jeden nejmenovaný advokát. Zástupci tádžické diaspory očekávají vlnu vyhošťování, dodala BBC a připomněla, že něco podobného se už stalo v listopadu 2011, kdy ruské úřady vyhostily stovky Tádžiků v reakci na rozhodnutí zadržet ruského pilota a zkonfiskovat letadlo, se kterým bez povolení nouzově přistál v Tádžikistánu.