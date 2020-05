Pompeo v Izraeli jednal o Íránu a koronaviru, dostal výjimku ke vstupu

Ve společném prohlášení po jednání Netanjahu a Pompeo uvedli, že nová izraelská vláda, která složí přísahu ve čtvrtek, je příležitostí k prosazení míru a bezpečnosti. Téma anexe židovských osad podle v prohlášení zmíněné nebylo.



Pompeo vystoupil z letadla s rouškou v barvách americké vlajky. Podle agentury AP je prvním zahraničním činitelem, který Izrael od ledna navštívil. Dostal přitom výjimku, aby po vstupu do země nemusel absolvovat dvoutýdenní karanténu.

Z preventivních důvodů nepřišel Pompea po příletu přivítat americký velvyslanec v Izraeli David Friedman, který má „lehké dýchací obtíže“, ačkoli byl na koronavirus testován negativně.

Netanjahu při jednání hovořil o dvou „pohromách“, kterým podle něj čelí region a celý svět, tedy koronaviru a „trvalé agresi a teroru ze strany Íránu“. Ocenil amerického prezidenta Donalda Trumpa za odstoupení od mezinárodní dohody o íránském jaderném programu a za to, že prosazuje prodloužení zbrojního embarga proti Íránu.



Pompeo připomenul, že přijel v době dvouletého výročí přesunu amerického velvyslanectví z Tel Avivu do Jeruzaléma. Izraeli rovněž poděkoval za sdílení informací týkajících se koronaviru, zatímco jiné země „se pokoušejí informace zatajit“. Nepřímo tak podle tamních médií narážel na Čínu.

Debata o židovských osadách až v červenci

V Izraeli strávil jeden den a při návštěvě se setkat i s Netanjahuovým dřívějším soupeřem z parlamentních voleb a novým koaličním partnerem Bennym Gancem. Ten po jednání uvedl, že se jejich rozhovor týkal íránských kroků v jaderném programu a působení Íránu v Sýrii a jeho vlivu v Libanonu.



Ganc také Pompeovi poděkoval za trvalou podporu USA. „Těším se na spolupráci, která se zaměří na dosažení míru, regionálního porozumění a zajištění bezpečnosti Izraele,“ tweetoval po jednání Ganc.

O rozšíření izraelské suverenity na židovské osady na Západním břehu Jordánu a na údolí řeky Jordán se má v Izraeli začít debatovat v červenci.

Spojené státy už oznámily, že anexi podpoří, pokud bude Izrael současně souhlasit se zahájením mírových rozhovorů s Palestinci o vzniku demilitarizovaného palestinského státu.

Pro Palestince je ovšem tento plán nepřijatelný. Představuje zábor území, jež Izrael obsadil za války v roce 1967 a které je součástí Západního břehu Jordánu, na němž měl vzniknout palestinský stát. Proti anexi se staví i řada západních spojenců Izraele.

„Ještě je před námi plno práce a my v ní musíme pokročit. Těším se na to,“ řekl Pompeo před jednáním s izraelským premiérem podle serveru The Times of Israel.



Příznivci anexe v Izraeli chtějí věc prosadit před americkými listopadovými prezidentskými volbami. Očekávají, že jejich nároky prezident Donald Trump, který bude mandát obhajovat, podpoří, protože tím získá ještě větší podporu mezi proizraelskými voliči. Jeho pravděpodobný soupeř, demokrat Joe Biden, už řekl, že je proti jednostranným krokům Izraele.