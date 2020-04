Cesta z patu. Netanjahu a Ganc se dohodli, vystřídají se v čele vlády

Netanjahuův pravicový Likud a Gancova strana Modrá a bílá vydaly společné prohlášení, v němž oznámily podepsání koaliční dohody poté, co poslední troje volby – loni v dubnu a v září a letos v březnu – ani jedné ze stran nezajistily parlamentní většinu potřebnou k vytvoření jednobarevné vlády.



Prvním předsedou nového kabinetu bude podle izraelských médií Netanjahu. Agentura Reuters s odvoláním na zdroj z Modré a bílé uvedla, že Ganc by měl post předsedy vlády převzít v říjnu 2021. Do té doby bude podle zdroje někdejší náčelník generálního štábu izraelské armády zastávat funkci ministra obrany a do ministerských křesel usedne také několik jeho politických spojenců.

Ganc dostal po březnových volbách možnost sestavit vládu poté, co ho jako příštího premiéra podpořila těsná většina poslanců. Lídři obou stran se dohodli na spolupráci až poté, co vypršela lhůta k jednání, kterou jim dal prezident Reuven Rivlin. Hlavními spornými body byly podle stranických představitelů otázka Netanjahuem plánované anexe židovských osad na Izraelem okupovaném Západním břehu Jordánu, kde chtějí Palestinci vytvořit stát, a systém jmenování soudců.

Netanjahu byl premiérem posledních jedenáct let a úřad zastával také v letech 1996 až 1999. Loni v červenci se stal nejdéle vládnoucím izraelským premiérem, když překonal Davida Ben Guriona. Ministerský předseda čelí obviněním z korupce, včetně braní úplatků, podvodu a porušení důvěry. Všechna odmítá.

Ganc během volební kampaně slíbil, že nebude ve vládě s premiérem, který čelí obvinění, ale nedávno od svého slibu upustil, což zdůvodnil tím, že koronavirová krize si žádá vytvoření krizového jednotného kabinetu.

„Zabránili jsme čtvrtým volbám. Budeme chránit demokracii. Budeme bojovat proti koronaviru a pečovat o všechny izraelské občany,“ napsal po podepsání dohody Ganc na Twitteru. Netanjahu mezitím zveřejnil fotografii izraelské vlajky.