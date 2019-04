Desítky migrantů z lodi u Malty si rozdělí státy EU, nejvíc přijme Německo

Na palubě lodi Alan Kurdi se momentálně nachází 62 zachráněných migrantů, včetně žen a dětí, a 17 členů posádky. Zakotvit ve svých přístavech plavidlu zakázala kromě Malty také Itálie a Libye. Běžence na pevninu přepraví maltské lodě, odtud pak poputují do hostitelských zemí.

Berlín i Paříž už v pátek oznámily, že jsou ochotny přijmout část běženců na palubě lodi Alan Kurdi. Do Německa by mělo poputovat 22 migrantů, do Francie dalších 20 zachráněných.

Organizace Sea-Eye už minulý varovala, že situace na lodi je kritická. Maltského premiéra Josepha Muscata vyzvala, aby plavidlu neprodleně otevřel přístav. Kvůli zhoršujícímu se počasí byly podmínky na palubě lodi obtížné a do oblasti se blížila bouře.

Italské úřady souhlasily pouze s tím, že z lodi evakuují dvě děti ve špatném zdravotním stavu a jejich matky, informovala agentura ANSA. Tento krok ale organizace, jíž loď patří, kritizovala - podle ní není možné násilně rozdělovat rodiny.

Italský ministr vnitra Matteo Salvini minulý týden do Berlína vzkázal, že s řešením problému se zachráněnými migranty musí přijít Německo. Podle něj to vyplývá z logiky věci, protože jde o německou loď plující pod německou vlajkou, která bezpochyby věděla, že Itálie do svých přístavů plavidla neziskových organizací se zachráněnými uprchlíky nevpouští.