Migranti a jejich vlasti zhatili loni Němcům přes polovinu deportací

13:13 , aktualizováno 13:13

Kolem 57 000 odmítnutých žadatelů o azyl chtělo loni Německo vyhostit zpět do vlasti. Přibližně v 31 000 případech se to ale nepodařilo. Deportace mařil odpor migrantů i jejich domovských zemí. Vyplývá to z interního dokumentu policie, o kterém informoval list Der Spiegel.