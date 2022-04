Červený kříž nemůže přivézt pomoc do Mariupolu, Rusko tomu brání

„Máme dnes povolení dát se do pohybu a jsme na cestě do Mariupolu,“ uvedl mluvčí ICRC Ewan Watson. Věří, že se zástupcům organizace podaří dostat do města, v němž se v extrémně složitých podmínkách nachází kolem 160 000 ze zhruba 400 000 obyvatel, kteří zde žili před válkou.

Do akce by se měly zapojit desítky autobusů. Žádnou humanitární pomoc ale nepovezou, Rusko totiž odmítlo dát potřebné bezpečnostní garance.

Podle zástupce mariupolského starosty Petra Andrjuščenka ruské jednotky od čtvrtka brání tomu, aby se do Mariupolu dostalo sebemenší množství humanitární pomoci. Město podle jeho slov bylo uzavřené pro kohokoliv, kdo by se do něho chtěl dostat.

Evakuační autobusy se podle dřívějších informací ukrajinských zdrojů musely zastavit u Ruskem kontrolovaného Berďansku. Část z nich pak dostala povolení vrátit se do Záporoží a odvézt civilisty z jiných oblastí ovládaných ruskými jednotkami.

Strategicky položený Mariupol na začátku tohoto měsíce obklíčily ruské jednotky, které jej od té doby těžce ostřelují. Velká část předchozích pokusů o evakuaci civilistů částečně nebo úplně selhala, z čehož se obě strany viní navzájem. Rusko popírá, že by cílilo na civilisty, čemuž ale protiřečí svědectví místních i novinářů. Podle místních úřadů během obléhání zemřelo ve městě na 5000 civilistů, včetně 210 dětí.