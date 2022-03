Do Mariupolu míří čtyři desítky evakuačních autobusů s týmy Červeného kříže

„Děláme vše pro to, aby autobusy do Mariupolu dorazily ještě dnes a vyzvedly lidi, kteří se z města ještě nedostali,“ uvedla Vereščuková. O vyslání konvoje na jihovýchod země Kyjev podle ní rozhodl poté, co Mezinárodní výbor Červeného kříže (ICRC) potvrdil ruský souhlas s otevřením bezpečného koridoru.

Týmy ICRC jsou spolu s humanitární pomocí na cestě do Mariupolu a jsou připraveny civilisty evakuovat. Samotný odvoz lidí z města se čeká v pátek, uvedl mluvčí organizace.

„Z logistických a bezpečnostních důvodů budeme připraveni operaci provést zítra, v pátek, za předpokladu, že se všechny strany dohodnou na přesných podmínkách včetně trasy, času zahájení a délky trvání,“ upřesnil mluvčí.

Na zpáteční cestě má kolona autobusů projet přes Rusy okupovaný Berďansk do asi 200 kilometrů vzdáleného Záporoží.

Podobně jako v předchozích dnech vzniknou dva další humanitární koridory, a to z Melitopolu a Enerhodaru v Záporožské oblasti. K evakuačním konvojům z těchto měst se mohou připojit lidé v osobních automobilech, bezpečnost podle Vereščukové zaručí ukrajinská armáda.

Zatímco v úterý se podle gubernátora Záporožské oblasti kvůli ruským jednotkám nepodařilo ze tří jihoukrajinských měst evakuovat žádné civilisty, ve středu podle vicepremiérky uprchlo třemi koridory 1530 lidí.

Strategicky položený Mariupol na začátku března obklíčily ruské jednotky, které jej od té doby těžce ostřelují. Podle mariupolského starosty se ve zdevastovaném městě stále nachází přes 160 000 ze zhruba 400 000 obyvatel, kteří zde žili před válkou. Předchozí pokusy o evakuaci civilistů částečně nebo úplně selhaly, z čehož se obě strany viní navzájem. Rusko popírá, že by cílilo na civilisty.