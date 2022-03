Lekám se už i živých. Brzy umřu, líčí žena beznaděj v obleženém Mariupolu

„V přestávkách mezi bombardováním vycházím na ulici. Musím vyvenčit psa, který neustále kňučí, třese se a schovává se mi pod nohama. Pořád se mi chce spát. Dvůr obklopený mnohaposchoďovými domy je tichý a bez života. Už se nebojím dívat se kolem sebe,“ píše Nadija Suchorukovová.

Je to jeden z jejích příspěvků na Facebooku, kam píše své pocity a postřehy ze života v těžce zkoušeném městě. Zveřejnila ho v sobotu večer, text ve formě dopisu pak vydal portál Ukrajinska Pravda a odtud jej převzala a přeložila i ukrajinská ambasáda v Praze.

Mariupolští čelí ostřelování prakticky od začátku války. Nemají vodu, jídlo ani teplo. Město je zcela zdevastované. Humanitární koridory kvůli zásahům ruské armády příliš nefungují, Mariupol je obklíčený.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve svých projevech pravidelně připomíná tamním lidem, že na ně vláda nezapomněla a že nemají věřit ruské propagandě, která se je snaží přetáhnout na svou stranu. Naděje na změnu k lepšímu už je však i u paní Nadi dávno pryč.

„Jsem přesvědčená, že brzy umřu. Je to otázka několika dní. V tomto městě všichni neustále čekají na smrt. Přeju si akorát, aby to nebyla příliš děsivá smrt,“ píše žena a popisuje, že Rusové zaútočili i na hasičský sbor.

Všichni jsou mrtví. „Jedné ženě to utrhlo ruku, nohu a hlavu. Sním o tom, aby části mého těla zůstaly na jednom místě, až dojde k výbuchu letecké bomby. Nevím proč, ale připadá mi to důležité,“ přemítá s tím, že se stejně nedočká pohřbu. „To nám řekli policisté, když jsme je zastavili na ulici a ptali jsme se, co máme dělat s mrtvou babičkou našeho známého,“ líčí.

„Poradili nám, ať ji dáme na balkon. Zajímalo by mě, na kolika balkonech leží mrtvá těla?“ ptá se pak a upřesňuje, že dům, v němž bydlí, je v ulici jediný bez přímých zásahů. „Dvakrát ho těsně minuly dělostřelecké granáty, v oknech některých bytů jsou vymlácená skla, ale zatím ještě stojí a ve srovnání s jinými domy měl velké štěstí.“

V příspěvku z neděle už však píše, že se i ona musela přesunout do bezpečí. „Přiběhli sousedé a začali křičet: ‚Jste naživu? Nemáte střechu!‘“ V nedělním postu se také zamýšlí nad lidmi, kteří v této situaci chtějí po ostatních peníze. Sama prý za celou dobu neutratila jedinou hřivnu. Mariupolští se spolu dělí o všechno. A když se v novém ubytování zeptala, kolik má zaplatit, vyslechla si: „Za koho mě máš?“

Její dvůr byl podle ní už před útokem pokrytý vrstvami popela, skla, plastu a kovových úlomků. „Snažím se nedívat se na tu děsivou kovovou věc, která přiletěla na dětské hřiště. Přemýšlím, jestli to byla raketa nebo mina. Je mi to jedno, je to prostě hrozné. V okně druhého patra vidím něčí obličej a trhnu sebou. Ukazuje se, že se bojím živých lidí,“ pokračuje.

„Můj pes začíná výt a mně je jasné, že zase budou střílet. Je den, stojím na ulici a kolem dokola je mrtvolné ticho. Žádná auta, žádné hlasy, žádné děti, žádné babičky na lavičkách. Umřel i vítr. Několik lidí tu ale přece jen je. Leží u zdí domů a na parkovišti, přikrytí svrchním oblečením. Nechci se na ně dívat. Bojím se, že uvidím někoho známého,“ píše také.

UKR Embassy in CZE @UKRinCZE Nadija Suchorukova, obyvatelka Mariupolu: "Brzy umřu. Je to otázka několika dní. Přeju si, aby to nebyla příliš děsivá smrt. Došlo k útoku na hasičský sbor. Jedné ženě to utrhlo ruku, nohu a hlavu. Sním o tom, aby části mého těla zůstaly na jednom místě, až dojde k výbuchu." 1/2 https://t.co/K0IttMPYwm oblíbit odpovědět

Nakonec se dotkne i života ve sklepích. Ten podle ní skomírá a podobá se svíčce. „Když svíčka zhasne, bude tma. Jakákoliv vibrace či závan a přijde tma. Pokouším se plakat, ale nedaří se mi to. Je mi líto sebe, mé rodiny, mého muže, sousedů a přátel.“

Žena už nevěří, že někdy existoval nějaký jiný život. Pro místní je čím dál obtížnější přežít každý další den. Nemohou ani vycházet na ulici, protože tím riskují život. Kromě dopisu Nadija přidala i fotografie. Jedna z nich ukazuje těla lidí přikrytá látkami. Zemřeli jen proto, že chtěli nakrmit venkovní kočky.

„Obyvatelé Mariupolu musí žít. Pomozte jim. Vyprávějte o tom. Ať všichni vědí, že i dál jsou zabíjeni civilisté,“ uzavírá Nadija.