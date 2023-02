Slíbené tanky Leopard už jsou na Ukrajině, oznámil polský ministr obrany

„Premiér tu nemůže být, jel do Kyjeva předat tanky Leopard, jde o jejich první skupinu,“ řekl prezident Andrzej Duda při zahájení schůzky bezpečnostních špiček polského státu.

Polsko už dříve oznámilo, že Ukrajině dodá 14 tanků německé výroby Leopard 2. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podle portálu onet.pl počítá s tím, že jeho země od 12 států získá stovku těchto moderních strojů.

Německo v lednu po nátlaku spojenců slíbilo, že Ukrajině dodá tanky Leopard 2, a povolilo, aby tyto stroje německé výroby předaly Kyjevu i jiné země. Ve čtvrtek při jednání se Zelenským dodávku až deseti těchto vozidel přislíbil španělský premiér Pedro Sánchez.

V den prvního výročí ruské invaze na Ukrajinu se Morawiecki setkal se Zelenským a položil věnec u pamětní zdi, která připomíná padlé ukrajinské vojáky.

„Rok po zahájení ruských vojenských akcí se premiér Mateusz Morawiecki vydal do Kyjeva, aby vyslal jasný a hmatatelný signál o pokračující podpoře ukrajinské obrany proti Rusku,“ uvedl na Twitteru mluvčí polské vlády Piotr Müller, který zároveň připomněl, že Morawiecki se do ukrajinské metropole vydal už v polovině března loňského roku. Tedy nedlouho poté, co Rusko zahájilo invazi do země.

Polský premiér tehdy do Kyjeva, u kterého v té době ještě zuřily boje, přijel vlakem společně s předsedou české vlády Petrem Fialou, tehdejším premiérem Slovinska Janezem Janšou a doprovázel je také polský vicepremiér Jaroslaw Kaczyński. Zástupci středoevropských zemí tehdy vyjádřili jednoznačnou podporu Ukrajině.

V pátek by se měl Morawiecki pravděpodobně zúčastnit zasedání ukrajinského parlamentu, napsal server TVN24 s odvoláním na generálního sekretáře polské vládní strany Právo a spravedlnost Krzysztofa Sobolewského.

Kancelář polského premiéra na Twitteru mezitím zveřejnila fotografie Morawieckého v Kyjevě, na kterých je polský premiér vidět mimo jiné se svým ukrajinským protějškem Denysem Šmyhalem.