Ukrajinci dostávají v Polsku intenzivní výcvik na leopardech, dodání drhne

Výcvik, který nyní probíhá na vojenské základně a zkušební střelnici ve Swietoszowě na jihozápadě Polska, je součástí vojenské pomoci Evropské unie Ukrajině. Účastní se ho ukrajinští tankisté z jednotek bojujících na východě země.

Intenzivní výcvik trvá zhruba 12 hodin denně, šest dní v týdnu. Jedná se o zrychlené tempo oproti tomu, co instruktoři popsali jako normální rozvrh osmi hodin denně, pět dní v týdnu. Výcvik probíhá i na simulátorech. Ty pomáhají posádkám naučit se řídit, navigovat a střílet.

Duda, který se na výcvik do Swietoszowa přijel osobně podívat, vyjádřil naději, že tanky pomohou ukrajinským silám „mnohem účinnějším způsobem porazit nepřítele“. Dodal také, že ukrajinští praktikanti přišli přímo z přední linie. „V jejich tvářích můžete vidět, že tito lidé prošli hroznými věcmi, ale jsou odhodlaní bránit svou vlast,“ řekl Duda.

Polský instruktor, vrchní štábní praporčík Krzysztof Sieradzki pro zpravodajskou síť Voice of America uvedl, že Ukrajinci jsou tak motivovaní učit se vše rychle, že je instruktoři „musí brzdit a předávat jim znalosti v menších dávkách“.

Ukrajinští vojáci vskutku nejsou žádní nováčci. Major Vadym Khodak potvrdil, že všichni mají bojové zkušenosti. „Nepřišli z ulice. Bojovali s našimi tanky už dlouho, takže si myslím, že naučit se ovládat tyto tanky pro ně bude mnohem jednodušší,“ řekl Khodak.

Další skupina ukrajinských vojáků zahájila výcvik na tancích Leopard 2 v také Německu. Výcvik momentálně probíhá i v Británii, a to s tamními tanky Challenger 2, připomíná list The New York Times.

Ukrajinští vůdci a jejich podporovatelé z NATO doufají, že tanky německé výroby budou klíčovou součástí při vytlačení ruských sil z měst a obcí, kde se v posledních týdnech soustředily boje.

Do leopardů chybějí díly i munice

Varšava momentálně patří mezi nejaktivnější pomocníky sousední Ukrajiny. Tanky německé výroby Leopard 2 se v polovině ledna rozhodla věnovat Ukrajině i bez souhlasu Berlína, který s dodávkami otálel. Polsko také poskytlo nebo přislíbilo více než 300 svých tanků T-72 a modernizovaných tanků PT-91 ze sovětské éry.

Další tři tanky Ukrajině poskytne také Portugalsko, osm tanků pak věnuje Norsko. To nyní disponuje celkem 36 tanky staršího typu 2A4.

Ke konci ledna se sice rozhoupalo také Německo, a oficiálně potvrdilo dodání čtrnácti tanků Leopard 2A6, v úterý však německý ministr obrany Boris Pistorius přiznal, že realizace plánu na dodávky tanků Ukrajině postupuje jen pomalu.

Na otázku novináře, zda má pochopení pro země, které dříve vyvíjely značný tlak na Německo, aby tanky Ukrajině poskytlo a přestalo v tom bránit i ostatním, a nyní mají se svými dodávkami problémy, Pistorius odpověděl: „Vzhledem k tomu, že se zde pohybuji na diplomatické scéně, bych o tom pomlčel.“

Podle Pistoriuse se také stále nepodařilo vyřešit problém, jak zajistit pro tanky dostatek munice a náhradních dílů. „Spolková republika Německo to nemůže zajistit, to mohou pouze zbrojní firmy,“ uvedl.

Německo oficiálně souhlasilo s dodáním německých tanků Leopard 2 ukrajinské armádě, která se brání ruské invazi: