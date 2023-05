Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Při korunovaci, která byla během staletí vybroušena k dokonalosti, se myslí i na to, kdyby si snad někdo dovolil nesouhlasit. Je na to člověk, který by mu hned ručně vysvětlil, jak ošklivě se mýlí.