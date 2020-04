Norsko a Dánsko se vrací k normálu, Sasko a Bavorsko teprve nařizují roušky

Evropa překonala pomyslnou hranici jednoho milionu nakažených koronavirem a přibližně 100 tisíc lidí nákaze podlehlo. Nejvíce nakažených hlásí Španělsko, Itálie, Francie, Německo a Británie.



Ve Španělsku za posledních 24 hodin přibylo 399 obětí nemoci covid-19, což je méně než o den dříve a nejméně za čtyři týdny. Velmi mírně klesl i počet nově nakažených, kterých je celkově však více než 200 tisíc.

Stejný trend hlásí i Itálie, kde počet obětí také klesá. Ve Francii se nárůst počtu zemřelých v posledních dnech zmírňuje a klesá také počet hospitalizovaných a pacientů na jednotkách intenzivní péče.

Rusko má vrchol šíření koronavirové infekce naopak ještě stále před sebou. Za uplynulých 24 hodin přibylo dalších 4268 potvrzených případů nákazy a celkem je tak aktuálně v zemi registrováno 47 121 infikovaných lidí. V neděli byl oznámen rekordní denní přírůstek 6060 nakažených.

Od nedělního rána v Rusku zemřelo v souvislosti s koronavirem SARS-CoV-2 dalších 44 pacientů, což je ve srovnání se 46 novými oběťmi ze soboty mírný pokles. Všech úmrtí pacientů s chorobou covid-19 je tak v zemi doposud registrováno 405. Celkem se uzdravilo 3446 nemocných.

Zaměstnanci španělské nemocnice La Paz na sebe gestikulují po minutě ticha za vedoucího chirurgického oddělení, který zemřel s nákazou covid-19. (19. dubna 2020)

Německo zaznamenalo 1775 nových případů nákazy, což je méně než o den dříve. Zemřelo dalších 110 lidí, v sobotu to bylo 184. Informoval o tom Institut Roberta Kocha (RKI). Celkově bilance nakažených v Německu vzrostla na 141.672 případů, z nichž 4404 infekci podlehlo.

Za velmi důležité považují němečtí odborníci i politici číslo, které udává, kolik průměrný infikovaný nakazí dalších lidí. Zatímco začátkem epidemie bylo v Německu vyšší než pět, o víkendu úřady informovaly, že toto číslo kleslo pod jedna.



Kancléřka Angela Merkelová ostře kritizovala diskuse, které se v zemi vedou o uvolňování opatření. Podle DPA hovořila přímo o „orgiích diskusí o otvírání“, k nimž v některých spolkových zemích vede opatrné uvolňování.



Sasko v pondělí zavedlo povinné nošení roušek v hromadné dopravě, příští týden se přidá největší německá spolková země Bavorsko.



V Rakousku dosud vyšlo s pozitivním výsledkem 14 795 testů na koronavirus a zemřelo 470 nakažených. Naopak 10 631 lidí se už vyléčilo. Švýcarsko k pondělí hlásí 27 944 nakažených a 1142 mrtvých.



Norsko otevřelo školky, Dánsko kadeřnictví

Norsko v pondělí znovu otevřelo školky, které tamní vláda kvůli obavám ze šíření koronaviru v zemi na pět týdnů uzavřela. Země také nově umožňuje i provoz dalších zařízení, k práci se mohou vrátit fyzioterapeuti a psychologové, stejně jako kadeřníci.

Otevřeny byly i kostely a Norové již také mohou znovu jezdit na chaty a chalupy, i když se jim to zatím nedoporučuje. Co ovšem stále nemohou, tak je zajít do barů a restaurací, které jsou stále uzavřené.

Jako první v Evropě otevřelo jesle, školky a školy minulý týden Dánsko. Kodaň teď ve zmírňování opatření pokračuje. Práci v Dánsku mohou od začátku týdne obnovit drobní podnikatelé, jako jsou kadeřníci, provozovatelé kosmetických salonů nebo autoškol.



Slovensko od úterý zmírní nařízení o povinném nošení roušky či jiného překrytí nosu a úst při pohybu lidí na veřejnosti. Nově nebudou roušky nebo šátky povinné při pohybu v přírodě, pokud osoby dodrží alespoň dvacetimetrový odstup od cizích lidí, dále se opatření nebude vztahovat ani na děti do dvou let či na autisty. Chránit nos a ústa již nebudou muset rovněž řidiči ve veřejné dopravě, pokud ve vozidle sedí v uzavřeném prostoru. Hygienik zároveň nově nařídil zakrytí úst a nosu tak, aby mezi tváří a rouškou nebyla mezera.

Lucembursko dohání povinnost nosit roušky

Zatímco v Česku platí povinnost zakrývat si ústa a nos již dlouho, Lucembursko až v pondělí uvedlo takovéto nařízení v platnost. V praxi budou muset lidé roušky, šátky či šály přes obličej nosit hlavně v obchodech a ve veřejné dopravě.

K zemím s povinností nosit roušky na veřejnosti by se brzy mohla připojit také Francie. Premiér Édouard Philippe v neděli uvedl, že je „pravděpodobné“, že si budou muset Francouzi na veřejnosti zakrývat nos a ústa od 11. května.

Protestujícím Američanům se karanténa nezamlouvá

Nejhůře zasaženou zemí na světě zůstávají Spojené státy se zhruba 40 tisíci mrtvými a více než 760 tisíci případy nákazy. Na několika místech v minulých dnech propukly protesty proti karanténě, kterou tamní úřady kvůli pandemii vyhlašují.

Američané nesouhlasí s omezením pohybu na veřejnosti a uzavíráním obchodů a podniků. Na podporu zdravotníků vystoupili v neděli v osmihodinové hudební show slavní zpěváci a hudebníci.

Indie uvolňuje opatření, lidé hladověli

Počet lidí nakažených koronavirem stoupl v Indii za poslední den o 1 553 na 17 tisíc. Jedná se o zatím největší denní nárůst. Nejméně 543 pacientů už nemoci covid-19 podlehlo.



Indická vláda se ale i přes nepříznivý vývoj rozhodla zmírnit jedna z nejpřísnějších karanténních opatření na světě, kvůli nimž se miliony Indů ocitly bez práce a nedokázaly živit své rodiny.

Opatření tvrdě dolehla na nejchudší obyvatele, kteří v jejich důsledku hladovějí. Kromě jiného je od pondělí na venkově opět povolena zemědělská činnost, která zaměstnává polovinu obyvatel země.

Indická vláda čelí kritice, že karanténu předem dostatečně nenaplánovala. V Indii platí od 25. března zákaz vycházení, zastaven byl provoz vlaků, autobusů a další veřejné dopravy. Premiér Naréndra Módí minulý týden opatření prodloužil až do 3. května.

Buddhistický mnich v roušce sedí na náměstí a žebrá o almužnu v Dharmsale v Indii. (20. dubna 2020) Zemědělec nese banány, které sklidil na farmě ve vesnici Daranggiri v Indii. (20.dubna 2020)

Na Novém Zélandu platí nejdřív bič, poté cukr

Nový Zéland v pondělí prodloužil přísná opatření vyhlášená kvůli koronaviru o týden. Premiérka Jacinda Ardernová ale slíbila, že za týden některá z nich uvolní.

Ardernová sdělila, že 27. dubna bude mimořádný stav snížen ze čtvrtého na třetí stupeň, což umožní obnovu provozu některých pracovišť. Týkat se to má stavebnictví, části výroby a těžby dřeva. Budou povoleny akce s účastí do deseti lidí jako svatby nebo pohřby.

Nový Zéland vyhlásil koncem března jeden z nejpřísnějších ochranných režimů na světě. Země uzavřela hranice a vyhlásila nejvyšší stupeň pohotovosti dříve, než zemřel první pacient.