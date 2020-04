Trump ohlásil uvolňování omezení, na Floridě lidé zaplnili pláže

Spojené státy jsou zemí, která je zatím z celého světa koronavirem postižena nejhůře. Počet obětí nákazy tam přesáhl 35 tisíc, potvrzených případů infekce je více než 690 tisíc. Tvrdě zasažený americký stát New York se ale například domnívá, že vrchol epidemie už má za sebou.



„Nadále vidíme pozitivní známky toho, že epidemie již vyvrcholila,“ řekl šéf Bílého domu v noci na dnešek. Trump je zastáncem brzkého uvolnění karanténních opatření v zájmu záchrany ekonomiky před recesí, guvernéři některých amerických států ale již zdůraznili, že nehodlají opatření uvolňovat předčasně a že podmínkou pro návrat k běžnému životu je rozsáhlé testování.

Kromě Trumpa na guvernéry vyvíjejí tlak i stovky demonstrantů, kteří v sobotu znovu vyšli do ulic řady měst na protest proti přísným karanténním opatřením. Demonstranti se shromáždili například před domem guvernéra státu Indiana Erika Holcomba, který prohlásil, že prodlouží zákaz vycházení do 1. května.

Protestující se sešli i v texaské metropoli Austinu, kde provolávali „Nechte nás pracovat!“. Od počátku koronavirové krize v Texasu zažádal o podporu v nezaměstnanosti milion lidí. Demonstraci v Austinu zorganizoval aktivista Owen Shroyer, který spolupracuje se serverem Infowars pravicového populisty a šiřitele konspiračních teorií Alexe Jonese, upozornila agentura AP.

Texas registruje více než 18 200 případů nemoci covid-19 a nejméně 453 obětí koronaviru. Ve státě se mají od pondělka otevřít parky a podniky pro prodej zboží z okének. Nemocnice budou moci znovu provádět i operace, které nejsou nezbytně nutné.

Na Floridě mohli o tomto víkendu lidé poprvé po několika týdnech vyjít na některé pláže. Návštěvy pláží ale i nadále podléhají různým omezením; možné jsou například jen v některých hodinách. Lidé si mají dál udržovat od sebe odstup, povoleny jsou sportovní aktivity, nikoli však ležení na ručnících, dekách či lehátkách

Na snímcích z pláže v Jacksonville bylo vidět množství lidí, jak plavou či se procházejí, často bez roušek.

Trump: Čínská chyba, nebo úmysl?

Donald Trump také varoval Čínu před následky, pokud vědomě nezasáhla a nezabránila rozšíření koronaviru do světa. Virus se poprvé objevil na přelomu roku v čínském městě Wu-chan a Čína čelí obviněním, že nákazu zpočátku tajila.

Podle Trumpa je nyní nutné položit si otázku, jestli rozšíření koronaviru byla „chyba, která se vymkla kontrole“, anebo jestli to byl důsledek vědomého jednání.

„Pokud to byla chyba, budiž, chyby jsou chyby. Pokud jsou ale za to vědomě odpovědní, pak by samozřejmě měli nést následky,“ řekl Trump, přičemž neupřesnil, jaké akce by mohly Spojené státy proti Pekingu podniknout.

Podle Trumpa byly vztahy USA a Číny dobré, „dokud (Číňané) neprovedli tohle“. Americký prezident rovněž znovu zpochybnil čínské statistiky obětí koronaviru. Peking v pátek oznámil, že údaje revidoval a připočetl k bilanci dalších 1300 mrtvých, což je více než třetina z celkového čínského počtu.

Šéf Bílého domu již dříve Peking kritizoval za nedostatečnou transparentnost v boji proti koronaviru. Tento týden rovněž zastavil americké financování Světové zdravotnické organizace, která podle něj Číně straní.