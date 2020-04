Sociální izolace kvůli koronaviru možná potrvá až do roku 2022, varuje studie

Podle studie publikované v odborném magazínu Science by mohlo k opětovnému výskytu nemoci covid-19 dojít až v roce 2025, a to za předpokladu, že nebude existovat účinná vakcína nebo léčba.

„Infekce se šíří, pokud existují dvě věci: infikovaní lidé a lidé náchylní k nemoci. Pokud neexistuje mnohem větší kolektivní imunita, než o jaké v současnosti víme, většina populace je vůči nemoci stále citlivá,“ říká profesor epidemiologie a spoluautor studie Marc Lipsitch z Harvardovy univerzity.

„Předpovídat konec pandemie v létě 2020 není v souladu s tím, co víme o šíření infekcí,“ dodává Lipsitch. Podle listu The Guardian se vědecká komunita začíná shodovat na tom, že sociální izolace bude nutná mnohem déle, než se předpokládalo, a to s ohledem na kapacitu nemocnic.

Nová léčba, účinná vakcína nebo navýšení počtu lůžek na jednotkách intenzivní péče by mohly podle harvardské studie potřebu přísné sociální izolace zmírnit. „Pokud se tak nestane, do roku 2022 bude pravděpodobně nutné zachovat občasnou sociální izolaci,“ říkají autoři výzkumu.

Počet případů v příštích pěti letech a požadovaná míra izolace podle nich závisí na současné úrovni infekce a na tom, jestli všichni infikovaní získají imunitu, a pokud ano, na jak dlouho. Autoři upozornili, že jsou to velké neznámé a není možné přesně předpovědět dlouhodobou dynamiku nemoci.

Pokud je imunita trvalá, onemocnění covid-19 by mohlo podle odborníků zmizet za pět či více let od prvního vzplanutí. Pokud ale mají lidé imunitu přibližně rok, jako je to u jiných známých koronavirů, nejpravděpodobnějším scénářem by byl roční cyklus propuknutí infekce.

„Rozumné odhady říkají, že by mohla existovat částečná ochrana téměř rok. Z dlouhodobého hlediska to může být až několik let dobré ochrany. V tuto chvíli je to ale opravdu spekulativní,“ připouští Lipsitch.

Přerušovaná izolace není bezpečná pro všechny

Autoři po zhodnocení všech předpokládaných scénářů došli k závěru, že jednorázová omezení by po svém zrušení vedla k obnově šíření nemoci. K určení, zda mají lidé dlouhodobou imunitu, budou podle vědců klíčové sérologické průzkumy, které hodnotí podíl populace s protilátkami.

Možností přerušované sociální izolace se už v březnu zabývala britská vládní vědecká skupina, podle které by Spojené království muselo střídat období více a méně přísné izolace po dobu přibližně jednoho roku, aby mělo šanci udržet počet kritických případů v souladu s kapacitou nemocnic.

Přerušovaná izolace vyvolává otázku, jaká opatření by platila pro rizikovou skupinu, kam patří senioři či lidé s oslabenou imunitou. Ačkoli je podle vědců možné pravidelně uvolňovat omezení, závažná zdravotní rizika infekce u některých lidí zůstanou stejná až do doby, než bude k dispozici vakcína nebo léčba.