Zamražené vakcíny si rozvezeme sami! Evropa nechala Brusel jen objednat

„Tohle je chvíle pro Evropu. Očkování napříč EU začne 27., 28. a 29. prosince,“ uvedla ve čtvrtek šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. EK v rámci společných nákupů vakcín zajistí pro unijní země nejméně 200 milionů dávek vakcíny od americké a německé společnosti, které by již v pondělí mohly dostat podmínečnou licenci pro evropský trh.



Původně plánovala EMA vydat posudek až 29. prosince. Agentura zdůraznila, že navzdory dřívějšímu termínu při posuzování vakcíny dodržuje všechny přísné bezpečnostní standardy.

Německo, Francie, Itálie, Nizozemsko, Belgie, Lucembursko, Španělsko a Švýcarsko budou spuštění svých očkovacích kampaní koordinovat. Ve společném úterním prohlášení to uvedli ministři zdravotnictví těchto zemí.



Ačkoli je EU tím, kdo vakcíny u výrobců objednal, jejich odběr, distribuci a použití si každá členská země řídí sama podle své národní očkovací strategie. Přístup k látkám proti covidu-19 budou mít na základě počtu obyvatel všechny členské země současně.

„Komise je odhodlána dodržovat zásadu všeobecného, spravedlivého a cenově dostupného přístupu k očkovacím látkám, zejména pro nejzranitelnější země,“ uvedla EU podle stanice Deutsche Welle.

Vzhledem k tomu, že počet dávek k dispozici bude zpočátku omezen, EU doporučila, aby v první fázi dostali očkování zdravotníci, senioři, lidé ohrožení v důsledku svého zdravotního stavu či nepostradatelní pracovníci.

Obrovská operace

Přestože Evropská komise členským státům nabídla, že jim s distribucí pomůže, byla odmítnuta. „Bude to obrovská logistická operace. Každá členská země zodpovídá za distribuci sama,“ prohlásila v listopadu situaci Magdalena Frouzová ze Zastoupení Evropské komise v Praze.

Logistiku očkování od Pfizeru navíc ztěžuje skutečnost, že musí být uchováváno při teplotě kolem minus 70 stupňů Celsia.

Centrem skladování v Evropě bude podle listu The Guardian rozsáhlé zařízení v belgickém Puursu vybavené stovkami velkých mrazáků. V USA je takové zařízení ve městě Kalamazoo v Michiganu.

Z těchto míst bude vakcína transportována ve skladovacích boxech naplněných suchým ledem, které společnost Pfizer speciálně navrhla. Každý opakovaně použitelný box pojme až pět tisíc dávek a dokáže vakcínu udržet v požadovaném chladu deset dní.

Pfizer uvedl, že vakcína může být po rozmrazení z minus 70 stupňů uchovávána až pět dní v chladničce při teplotách mezi dvěma a osmi stupni Celsia. Pokud nebude podána v této lhůtě, zkazí se. Aby byla vakcína účinná, musí se očkování opakovat ještě jednou o měsíc později.

Přípravy logistických společností

Přepravní boxy bude Pfizer sledovat pomocí GPS, což umožní rychlejší dodání. Firma očekává, že z Kalamazoo a Puursu s nákladem vakcín denně odjede celkem 24 kamionů, které uvezou až 7,6 milionů dávek.



Také logistické společnosti UPS, FedEx a DHL se připravují na zacházení s vakcínami vyžadujícími chladné prostředí. Společnost UPS vybudovala dvě mrazírenská zařízení – v Nizozemsku a v USA. Celkem pojmou 600 mrazících boxů. Do každého z nich se vejde 48 tisíc lahviček očkování.

Experti upozorňují, že tato přeprava bude velmi náročná především pro chudší země, a to zejména v subsaharské Africe, Jižní Americe a Asii. „Pro africké země bude nutnost udržet vakcínu v takovém chladu velmi náročná,“ prohlásil Matshidiso Moeti ze Světové zdravotnické organizace.



EMA ve zrychleném řízení posuzuje také vakcínu americké firmy Moderna. Podle dřívějšího vyjádření by měla posudek k ní vydat 12. ledna. Mluvčí EK ve čtvrtek oznámil, že komise úspěšně uzavřela jednání o nákupu vakcíny od firmy Novavax, která očkovací látky vyrábí i v Česku.

Německo může začít očkovat hned

Německý ministr zdravotnictví Jens Spahn na začátku týdne uvedl, že v německých vakcinačních centrech může očkování začít v řádu hodin od schválení vakcíny. Spahn dodal, že kontrola šarží vakcín a distribuce látky bude trvat kolem dvou až čtyř dnů.

Ministr také uvedl, že chce dát občanům možnost hlásit případné vedlejší účinky po vakcinaci pomocí mobilní aplikace. Transparentnost podle něj platí pro schválení očkovací látky i pro následující období. „Důvěra je při očkování ze všeho nejdůležitější,“ zdůraznil Spahn.

V prvním kroku po schválení by Německo podle Spahna mohlo dostat na 400 tisíc dávek vakcíny a poté, týden po týdnu, další. Do konce prvního čtvrtletí příštího roku už by jich mělo být jedenáct až třináct milionů.

Později pak budou podle Spahna přicházet i vakcíny, které si Německo dojednalo bilaterálně s jednotlivými výrobci. Jenom od BioNTechu to je dalších 20 milionů dávek.

Vakcíny bude přerozdělovat německá armáda

Spahn prohlásil, že do konce léta by mohlo být naočkováno až 60 procent německé populace. Světová zdravotnická organizace uvádí, že pro účinný boj s pandemií je nutné dosáhnout proočkovanosti 60 až 70 procent.

Jedním z pilířů přerozdělování vakcín bude v Německu armáda, která by jako centrální sklad mohla poskytnout své zařízení v dolnosaském Quakenbrücku. Zda tomu tak skutečně bude, není jasné. Armáda ale potvrdila, že žádost od ministra zdravotnictví obdržela a že je připravena.

Na distribuci se budou v Německu podílet i soukromé dopravní společnosti. Dolní Sasko již sdělilo, že bude spolupracovat s DHL, stejný zájem má i Sasko-Anhaltsko či Bádensko-Württembersko.

Britové naočkovali už 140 tisíc lidí

Vakcína firem Pfizer a BioNTech se po nouzovém schválení podává už mimo jiné v Británii, Kanadě či USA. V Británii se nechalo očkovat už 140 tisíc lidí. Britská vláda bude muset na výrobu, nákup a distribuci vakcíny vynaložit až 12 miliard liber (348 miliard korun).

Británie zatím uzavřela smlouvy o dodávce 40 milionů dávek očkovací látky Pfizer/BioNTech. Vakcínu, která se podává ve dvou dávkách, tak bude moci dostat 20 milionů lidí, tedy necelá třetina obyvatel Británie.

Vláda má smlouvy i se šesti dalšími farmaceutickými firmami, jejichž vakcíny ale zatím nebyly pro nouzové podání schváleny.

Česko by mělo podle ministra zdravotnictví Jana Blatného do konce roku dostat 9 750 dávek vakcíny, první z nich mohou dorazit kolem 28. prosince. Lidé se budou moci nechat očkovat ve 200 očkovacích centrech ve zdravotnických zařízeních a zapojí se také pět tisíc praktických lékařů.

„První symbolická dávka je do všech zemí stejná. To je symbol toho, že v celé EU začínáme testovat,“ uvedl Blatný. Do Česka má začátkem roku přijít od Pfizeru 277 tisíc dávek, celkem jí má objednáno čtyři miliony dávek. Pro vytvoření imunity jsou třeba dvě dávky vakcíny.

Celkově je pro Česko objednáno očkování pro 6,9 milionu lidí od pěti různých výrobců. Nejvíc dávek by mělo dorazit ve druhém a třetím čtvrtletí, dodávky jsou naplánované až do roku 2022.