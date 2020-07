Na italských plážích roste napětí, turisté ze severu nemají kam na dovolenou

Město Codogno v Lombardii se na počátku pandemie koronaviru ocitlo v karanténě jako jedno z prvních v zemi. Jeho obyvatelé nyní popsali, že jim prázdninová letoviska jinde v Itálii zrušila rezervace poté, co zjistila, že chtějí na dovolenou přicestovat z někdejšího epicentra infekce covidu-19.

Je mezi nimi také Davide Passerini, starosta městečka Fombio ležícího nedaleko Codogna, kterému majitel hotelu v Toskánsku zamítl ubytování na víkend poté, co odhalil místo jeho trvalého bydliště.

„Je to výsledek neznalosti mezi těmi, kteří nechápou, že lidé přicházející z prvních zasažených oblastí jim koronavirus pravděpodobně nepřivezou, protože úroveň infekce v těchto místech se nyní blíží nule. V myslích mnoha lidí zůstává Codogno synonymem pro infekční chorobu,“ říká Passerini.



O podobnou zkušenost se s italskou rozhlasovou stanicí v minulém týdnu podělili také manželé z další silně zasažené oblasti, které zaměstnanci hotelu odmítli na recepci s omluvou, že se stala chyba a zařízení je plně obsazené.

Koronavirová pandemie zasáhla Itálii obzvláště silně. Úřady zde zaznamenaly více než 240 tisíc případů nákazy a kolem 35 tisíc lidí po komplikacích doprovázejících covid-19 zemřelo.

Napětí podle listu The Guardian narůstá také na veřejných plážích, kde dochází k neustálému porušování bezpečnostních pravidel. Na pláži v Ostii nedaleko Říma například dvacetiletá žena dostala před týdnem od muže vedle sebe ránu do obličeje poté, co ho požádala o posunutí ručníku do větší vzdálenosti.

Marina Marzariová z Veneta popsala svou nedávnou zkušenost z pláže v oblasti Marche jako nebe, které se během několika hodin proměnilo v peklo. A to hlavně kvůli narůstajícímu množství lidí. „Roušku měl na sobě jen málokdo a lidé nedodržovali bezpečnou vzdálenost. Bylo to vážně nebezpečné,“ uvedla.

Marzariová sice zavolala místní policii, ale na pláž podle ní strážníci nedorazili. „Všichni jsme v posledních měsících něco obětovali, ale poté, co jsme zůstali tak dlouho doma, se nemůžeme jen tak utrhnout ze řetězu. Pokud onemocním kvůli něčemu podobnému, podám na stát žalobu,“ dodala Marzariová.

Na pláži maximálně ve skupině po čtyřech

Dodržování pravidel se podle The Guardianu snáze vymáhá na soukromých plážích, kde si lidé mohou pronajmout lehátka. Pravidla jsou tu přitom podobná jako na těch veřejných. Lidé se mohou shromažďovat maximálně po čtyřech, musí udržovat vzdálenost 1,5 metru od ostatních a nesmí hrát plážové hry.

Na některých místech Itálie proto začali úředníci jednat. Na ostrově Ischia u Neapole například před týdnem zavedli zákon, podle kterého hrozí provinilcům za porušování opatření zákaz vstupu na pláž až do konce letní sezony.

Přímořské město Bordighera v Ligurii si na hlídání veřejných pláží najalo ostrahu. Stejné opatření chce zavést také Salerno v kraji Kampánie.

Premiér Giuseppe Conte v pátek uvedl, že Itálie nejspíš prodlouží nouzový stav, jenž kvůli pandemii zavedla téměř před půl rokem. Zatím platí do konce července. Nejhorší situaci Itálie zažívala ve druhé polovině března, kdy denně přibývalo přes čtyři tisíce potvrzených případů nákazy.

Celonárodní omezení pohybu kvůli koronaviru zavedla italská vláda jako první v Evropě už 9. března. Lidé v Itálii pak mohli z domu jen v nutných případech, jako byla cesta do práce, nákup základního zboží či návštěva lékaře.

S uvolňováním opatření začala Itálie začátkem května. Od 3. června mohli po téměř třech měsících Italové opět volně cestovat mezi regiony, což předtím směli jen ve výjimečných případech. Od téhož data otevřela Itálie i hranice pro turisty ze zemí EU a některých dalších evropských států bez nutnosti dvoutýdenní karantény.