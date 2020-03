Italům v karanténě docházejí peníze. Začínají krást a hrozí revolucí

Itálii se ani po třech týdnech od zavedení celostátní karantény nepodařilo koronavirus zkrotit. Nemoci COVID-19 už v zemi od začátku epidemie podlehlo téměř jedenáct tisíc lidí, celkový počet infikovaných se blíží ke sto tisícům. Naději a trpělivost u obyvatel vystřídal strach, co bude s jejich životem dál.

Itálie kvůli šíření koronaviru zavedla řadu opatření včetně omezení pohybu a zastavení postradatelné výroby. Lidé smějí opouštět domov jen kvůli nákupu potravin, návštěvě lékaře či cestě do práce. Omezení mají zatím platit do 3. dubna, ale vláda je může prodlužovat až do 31. července.

Zoufalost obyvatel lze podle stanice SKY News vidět především na jihu země. Na sociálních sítích se například objevilo video zoufalého muže, jenž se v Apulii dobýval do zavřené banky, protože tam potřeboval vyzvednout matčin důchod, který je nyní jediným stálým příjem pro celou rodinu.

Jeho matka následně přivolané strážce zákona prosí, aby ji následovali domů a přesvědčili se na vlastní oči, že rodina už nemá vůbec nic k jídlu.

Italové v posledních dnech na internetu hojně sdíleli také emotivní video otce s malou dcerou. „Pane premiére. Už skoro dvacet dní jsme zavření doma a jsme na hranici našich možností,“ uvedl s tím, že jeho dcera jí v posledních dnech jen chleba, protože nic jiného si rodina nemůže dovolit.

„Stejně jako moje dcera, ani jiné děti nebudou mít v příštích dnech do úst už ani ten kousek chleba. Buďte si jisti, že toho budete litovat, protože zažehneme revolucí,“ prohlásil zoufalý muž.

Nemám peníze na zaplacení, řekl u pokladny muž v italské Neapoli:

Situace zneužívají mafiáni, chtějí destabilizovat systém

Na Sicílii musela armáda v posledních dnech zakročit proti lidem, které nouze donutila krást v místních supermarketech potraviny. Podle SKY News se lidé dokonce začali o „úderech“ na obchody domlouvat hromadně na sociálních sítích. Jiní chodí k prodejnám o jídlo prosit lidi vycházející ven s nákupem.

Podle Leolucy Orlanda, starosty sicilského Palerma, musí město čelit také zločineckým gangům, které situace zneužívají a podněcující násilí. „Neklid mezi obyvateli roste. Zaznamenáváme znepokojivé informace o protestech a hněvu,“ popsal Orlando, podle něhož chtějí zločinci destabilizovat systém.

„Čím více času ubíhá, tím více prostředků je vyčerpáno. Ta trocha úspor, které lidé mají, rychle ubývá. Brzy propuknou společensko-ekonomické problémy,“ dodal Orlando.



Italský premiér Giuseppe Conte sice uvolnil 25 miliard eur na podporu rodin a podniků zasažených koronavirovou karanténou, obyvatelé si ale stěžují, že na pomoc stále marně čekají. Někteří navíc na podporu nemají nárok, protože nejsou nikde registrovaní a peníze dostávají měsíčně na ruku.