Virus ze zahraničí přivezli už první dovolenkáři, potvrdilo ministerstvo

„Hygienické stanice nezveřejňují kvůli ochraně osobních údajů detaily dokud nedojde k založení ohniska. Přesné údaje ohledně lidí vracejících se ze zahraničí v tuto chvíli nemáme,“ vysvětlila mluvčí ministerstva Renata Povolná.

Zprávu o letních případech nákazy koronavirem na zahraniční dovolené přinesl jako první server lidovky.cz.



Momentálně jsou podle Povolné nejvyhledávanějšími destinacemi Čechů Chorvatsko, Řecko, Bulharsko a sousedící státy s ČR.

„Situace se zhoršila v Srbsku a Černé Hoře. Tyto státy se nyní zařadily do zemí s vysokým rizikem nákazy. Češi směřující do těchto oblastí musí při návratu předložit test na covid negativní či podstoupit karanténu,“ dodala mluvčí.

Právě mezinárodní cestování je podle podle epidemiologa Rastislava Maďara jedním z největších problémů, které může u nás i jiných zemích EU způsobit případnou druhou vlnu. A to ještě dříve, než nastane sezona respiračních onemocnění, na což podle Maďara epidemiologové upozorňovali od začátku.



„Když už se Evropská unie rozhodla otevřít hranice, počítalo se, že k nárůstu dojde, což teď různé země EU zaznamenávají. Cesta mezinárodní hromadnou dopravou je rizikem. Proto jsme zdůrazňovali, že nejlepší je zůstat v Česku a když už do ciziny, tak podle možností individuální cestou. Jsou ale samozřejmě lidé, kteří to nebudou respektovat,“ popsal v sobotu odpoledne situaci pro iDNES.cz epidemiolog Rastislav Maďar.



Menší virová nálož z Itálie

Česko se v současné době pouští cestou uvolňování nastavených opatření. Povinnost nosit roušky platí jen v metru a vybraných lokalitách, kde se v posledních dnech potvrzených případů objevilo nejvíce - na Kutnohorsku musí mít zakrytá ústa uvnitř veřejných prostor kvůli ohnisku v Církvici. Přísnější opatření také platí na Karvinsku a Frýdecko-Místecku.



Nejsme bez účinné medikace, říká k pandemii imunolog Thon

Cestováním v zásadě pandemie začala. První ohnisko bylo v Čínském Wu-chanu, odkud se rozšířil do celého světa. Do Česka se pravděpodobně dostal s lyžaři, kteří se vraceli z Itálie. To by se dalo považovat za štěstí v neštěstí, protože jsme nákazu zachytili poměrně rychle a virus byl do republiky přivezený aktivními jedinci, takže trochu „naředěný“.

„U nás nebyla taková virová nálož, jako tomu bylo v jiných západních zemích. Nebyla to taková koncentrace a navíc šíření probíhalo postupně několik měsíců. Tedy ne až od března, kdy je uváděn první záchyt, nýbrž již měsíce dříve od přelomu roku. Je to celkově taková ‚tryskáčová infekce‘. Z původního epicentra se skrze turisty a lidi na pracovních cestách rozšířila po celém světě,“ říkal na konci dubna v rozhovoru pro iDNES.cz imunolog Vojtěch Thon.

Bezpečné a „nebezpečné“ země

Vládní zmocněnec pro vědu a výzkum ve zdravotnictví Roman Prymula v souvislosti s dovolenými nárůst počtu nakažených už předpokládal dříve. Bylo to po skončení turnusů jarních prázdnin předtím, než se školy zavřely úplně.

„Návrat takové masy lidí povede k tomu, že budou importovány další případy. A protože případy nakažených už jsou i v italských lyžařských střediscích, počítám s tím, že se počty zvednou,“ vysvětlil tehdy v rozhovoru pro Lidové noviny epidemiolog Roman Prymula.



V souvislosti s pandemií koronaviru vláda v začátku nařídila nosit roušky, uzavřela řadu obchodů, divadel, kina, obchodních center i hranice. Ty se postupně začaly otevírat, ale země v Evropě i ve světě mají barvy podle semaforu. Informace o cestování také aktualizuje ministerstvo zahraničí.