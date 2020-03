Do karantény šla kvůli koronaviru miliarda lidí. Uzdravených je 100 tisíc

Podle Univerzity Johnse Hopkinse je nyní na celém světě přes 350 tisíc pacientů s nemocí COVID-19, která má na svědomí více než 15 300 životů. Vyléčených je na 100 tisíc lidí.

V nejhůře postižené evropské zemi, Itálii, je v současné době podle serveru Worldometer 59 138 nakažených. Vyléčit se podařilo 7 024 lidí, přičemž koronaviru podlehlo 5 476 osob. Itálie dále zpřísnila karanténní opatření, která v zemi platí už dva týdny. Občané nesmějí s pomocí osobních ani veřejných dopravních prostředků opouštět bydliště. Do 3. dubna je pozastavena i veškerá postradatelná výroba.



Ze statistik italských úřadů vyplývá, že epidemie v zemi mírně ztratila na síle. Počet nových případů koronaviru se od soboty zvýšil o 10,4 procenta, což je nejmenší denní procentuální nárůst od konce února.

Počet mrtvých ve Španělsku vzrostl za posledních 24 hodin o více než 400, nákaze celkem podlehlo 2182 lidí, oznámilo v pondělí tamní ministerstvo zdravotnictví. Celkově země uvádí 28 768 nakažených a 2 575 vyléčených.



Podezření na onemocnění COVID-19 panuje také u místopředsedkyně vlády Carmen Calvové, která byla hospitalizována s infekcí dýchacích cest. „Šla do nemocnice včera (v neděli) odpoledne a po několika testech doktoři rozhodli, že tam musí zůstat a podstoupit léčbu na infekci dýchacích cest,“ píše se v prohlášení vlády.

Ve Francii nyní úřady evidují 16 018 případů nákazy a 1 772 obětí. Vyléčit se podařilo 2 200 lidem. Francouzské úřady začaly od neděle ve velkém kontrolovat, zda lidé dodržují pravidla karantény. Zatím policisté zaznamenali přes 22 tisíc přestupků.

V Německu zatím evidují 22 672 případů nákazy a 86 úmrtí. Podle Institutu Roberta Kocha se již vyléčilo přes 2 800 lidí, oznámil vedoucí institutu Lothar Wieler. Německo má tak v současnosti nejmenší smrtnost z deseti zemí, jež pandemie koronaviru dosud zasáhla nejhůře. V karanténě je i kancléřka Angela Merkelová.

V Rakousku se koronavirus potvrdil již u více než tří a půl tisíce lidí. Za posledních 24 hodin vzrostl počet nakažených téměř o dvacet procent. Zemřelo dosud 16 osob.



Celkem 4 216 nakažených má nyní Nizozemsko, 180 lidí nákaze podlehlo. Velká Británie hlásí 5 702 nakažených, 282 obětí a 175 vyléčených. Slovensko zatím eviduje 178 potvrzených nakažených. V Černé Hoře zemřel první pacient, v Maďarsku už sedmý a v Polsku osmý.



Počet nakažených koronavirem se za poslední týden více než zdvojnásobil v zemích jihovýchodní Asie, uvádí agentura Reuters. Přes 120 nových případů v pondělí oznámily úřady v Thajsku, celkem se v zemi nakazilo 721 lidí. Virus se dál šíří také na Filipínách, kde se nově nakazilo 16 lidí a osm pacientů nemoci podlehlo. Celkem Manila eviduje 396 nakažených a 33 mrtvých.

Strmý nárůst počtu nakažených na svém území zaznamenaly v posledních dnech Spojené státy. Virem se tam infikovalo již přes 30 tisíc lidí, čímž USA předehnaly i některé nejhůře zasažené evropské a asijské země. Počet obětí je tam však oproti Itálii, Španělsku i Francii relativně nízký, koronaviru tam podlehlo 389 lidí. V karanténě je od neděle téměř třetina Američanů.

„Bude to náročná zkouška, ale v této válce s ‚neviditelným nepřítelem‘ díky své jednotě zvítězíme,“ oznámil americký prezident Donald Trump na tiskové konferenci. Do nejpostiženějších států Kalifornie, New York a Washington vyšle Bílý dům polní nemocnice a Národní gardu.



Od hoaxu k pandemii. Jak Trump měnil názor na koronavirus:



VIDEO: Od hoaxu k pandemii. Jak Trump měnil názor na koronavirus Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V Číně, odkud se začal nový typ koronaviru začátkem loňského prosince šířit, se situace lepší. Evidují tam 39 nových případů, všechny se ale týkají lidí, kteří do země přicestovaly ze zahraničí. Počet obětí za neděli vzrostl o devět na 3270. Celkový počet potvrzených případů infekce v pevninské Číně, tedy bez Hongkongu a Macaa, se zvýšil na 81 093.