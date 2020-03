Nad koronavirem zvítězíme dřív, než by se čekalo, oznámil Trump

Bude to náročná zkouška, ale v této válce s „neviditelným nepřítelem“ díky své jednotě zvítězíme. Oznámil to americký prezident Donald Trump na tiskové konferenci. Do nejpostiženějších států Kalifornie, New York a Washington vyšle Bílý dům polní nemocnice a Národní gardu.