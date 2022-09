KOMENTÁŘ: Britská kapitalistická revoluce? Jaké šance mají plány Trussové

V rozpolcené Konzervativní straně to už dlouho vře. Její členové během let svrhli už tři vlastní premiéry. Není divu, strana vládne 12 roků a ekonomický růst se pohybuje okolo jednoho procenta ročně – a to jen díky levné importované pracovní síle. Byrokracie a regulace bují, zejména ve státním zdravotnictví, jež má víc úředníků než zdravotníků. A zelená politika dávno před ruskou invazí na Ukrajinu zničila energetickou soběstačnost a zdražovala plyn i elektřinu.

Nižší daně zvýší inflaci, ledaže by snížila náklady na provoz státu. Na to ale v epoše vysokých nároků nemá žádný politik žaludek.