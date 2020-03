Kalifornie jde do celostátní karantény. Guvernér požádal Trumpa o pomoc

Nejlidnatější stát USA má téměř čtyřicet milionů obyvatel, kteří ode dneška mohou z domovů vycházet jen ve výjimečných případech, informovala agentura AP.

Podle Newsoma dosud určitá omezení platila pro zhruba polovinu obyvatel Kalifornie, například v okresech u San Franciska. Aktuální nařízení omezení rozšiřuje na všechny obyvatele státu na západním pobřeží USA. Chodit budou nadále moci jen na nákupy potravin, do lékáren, k lékaři či na úřady. Při procházkách budou muset dodržovat patřičný odstup, zdůraznil Newsom.



Guvernér rovněž varoval, že v následujících osmi týdnech by se novým koronavirem mohlo nakazit až 56 procent kalifornské populace, tedy více než 20 milionů lidí. V nemocnicích tak podle něj bude potřeba o 19 500 lůžek více, než má stát nyní k dispozici.

Obzvlášť těžce postižené bude podle Newsoma druhé největší americké město Los Angeles. Prezidenta Donalda Trumpa proto už guvernér vyzval, aby do losangelského přístavu vyslal „okamžitě“ armádní nemocniční loď.

Ve Spojených státech už se novým typem koronaviru nakazilo více než 13 000 lidí. Přes 200 jich nemoci COVID-19 podlehlo. Nejhůře postižené jsou státy New York (přes 4 000 případů nákazy), Washington (přes 1 300 případů) a Kalifornie (přes 1 000 případů). Co do počtu úmrtí je na tom nejhůře stát Washington se 74. Druhý stát New York eviduje 32 obětí.