Zaplatíme vaše dluhy za nájem, slibuje Kalifornie. Chce předejít vystěhovávání

Plán, který musí teprve schválit zákonodárci, by mohl pomoci mnoha lidem, jelikož by uhradil miliardové dluhy nájemníků v nejlidnatějším státě Spojených států.

Rovněž se jedná o pětiměsíční prodloužení zákona platícího do konce ledna, který zakazuje pronajímatelům vystěhovat své podnájemníky v případě, že jim platí alespoň čtvrtinu nájemného. Konkrétně by bylo uhrazeno dlužné nájemné od dubna 2020 do března 2021, informuje AP News.

Zastánci nájemníků se však obávají, že takové zákony dávají pronajímatelům nemovitostí až příliš velkou moc rozhodovat o tom, co se stane s dluhy jejich nájemníků.

Pokud totiž pronajímatel rozhodne, že 20 procent neodpustí, stát pak za nájemníka zaplatí pouze čtvrtinu nezaplaceného nájemného, které je nutné k tomu, aby nebyl až do konce června vystěhován. Zbylé dluhy tak nájemníkům zůstanou.

„Obavám se, že takhle skončí mnoho majitelů bytů se svými nájemníky před soudem. Tato situace si pak bude žádat další prodloužení moratoria na vystěhování a to je trochu znepokojující,“ říká advokátka Western Center on Law and Poverty Cynthia Castillová.

Majitelé nechtějí přijít o byty

Spokojeni nejsou ani majitelé bytů. Podle Kalifornské bytové asociace, která zastupuje vlastníky, investory a developery domů a bytových komplexů uvedla, že nejdůležitější je především to, aby jim byla uhrazena dlužná částka za nájemné. „Bez vrácení dluhu hrozí mnoha pronajímatelům to, že své nemovitosti ztratí,“ uvedla výkonná viceprezidentka pro veřejné záležitosti státu Debra Carltonová.

Podle posledního průzkumu zaměstnanosti Kalifornie za poslední rok kvůli pandemii ztratila 1,4 milionu pracovních míst. Stát tak zpracoval více než 19 milionů žádostí o pojištění v nezaměstnanosti a vyplácel dávky ve výši více než 114 miliard dolarů.

Kolik nájemníci v současné době dluží na bydlení není úplně jasné. Podle říjnového odhadu Federální rezervní banky ve Filadelfii kalifornští podnájemníci svým pronajímatelům dluží zhruba 1,7 miliardy dolarů. Nestranný analytický úřad zase tvrdí, že díky zvýšení dávek pro nezaměstnané se celková částka snížila na 400 milionů dolarů a dluží jen pouhá 2 % všech nájemníků.

Obhájci ze stran podnájemníků však toto tvrzení zpochybňují a odhadují, že okolo 1,1 milionu kalifornských domácností nemohla v prosinci uhradit nájem a tím pádem je odhadovaná výše dlužného nájemného někde okolo 3,6 miliard dolarů. Podle State Water Resources Control Board se zase dluh pohybuje okolo 1 miliardy.

Ať už je ale skutečná výše dluhu jakákoliv, pondělní příslib guvernéra je prvním pokusem Kalifornie o splacení dluhů za nájemné. Tento program by stát Kalifornie vyšel zhruba na 2,6 miliardy dolarů, které byly státu přiděleny v rámci vládního záchranného balíčku. Hlasování o schválení pomoci zadluženým nájemníkům bude probíhat v úterý.

Další bezdomovce už nechceme

Kromě guvernéra Newsoma slib dal i předseda shromáždění Anthony Rendon a dočasný prezident kalifornského Senátu Toni Atkins. „Chceme se především vyhnout tomu, aby bylo hodně lidí ze svého nájmu vyhozeno,“ shodují se všichni tři lídři.

Stát Kalifornie dlouhodobě bojuje s množstvím lidí bez domova a krizí s bydlením, jelikož ceny nemovitostí se vyšplhaly na takové částky, že si je mnoho lidí nemůže dovolit.

Podle televize CBS je Kalifornie hned po New Yorku a Havaji třetím státem s největším počtem bezdomovců a na 10 tisíc obyvatel jich připadá zhruba 38,3.