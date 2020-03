Trump chce Američanům rozdávat peníze, ve hře je tisíc dolarů pro každého

Bílý dům v úterý zdůraznil nutnost okamžité pomoci ekonomice zasažené koronavirem. Prezident Trump ustoupil od svých předchozích plánů, které zahrnovaly pouze podporu formou daňových úlev.

„Je to jedna cesta, ale projevilo by se to až během několika měsíců. Potřebujeme něco mnohem rychlejšího,” uvedl Trump během společného brífinku s ministrem financí Stevenem Mnuchinem.

Na nutnosti okamžitého řešení situace se shoduje i řada ekonomů. Podle Mnuchina tak Američané budou dostávat od vlády hotovost (formou šeku) v průběhu následujících dvou týdnů. Detaily ohledně finanční podpory ale ministr odmítl sdělit.

Není proto jasné, kolik Američané od vlády skutečně dostanou. Trump navrhuje tisíc dolarů pro každého a Mnuchin připustil, že by částka pro jednotlivce mohla být i vyšší. Pochybnosti panují i ohledně toho, kdo bude mít na státní podporu nárok. „Nepotřebujeme posílat šeky lidem, kteří vydělávají miliony dolarů,” řekl Mnuchin.

Peníze „zdarma” mají být součástí rozsáhlého stimulačního balíčku, kterým chce Trumpova administrativa nakopnout americkou ekonomiku. Původně se počítalo s náklady na tuto pomoc ve výši 850 miliard dolarů, to však zřejmě nebude stačit. Celková suma by tak mohla narůst až na 1,2 bilionu dolarů, uvedla agentura Bloomberg s odkazem na informované zdroje.

Rekordní deficit

Tato částka, která při současném kurzu dolaru odpovídá téměř 19 ročním rozpočtům ČR, výrazně převyšuje objem finanční pomoci, k němuž americká vláda přistoupila během finanční krize z let 2008-2009. Balíček nyní musí schválit Kongres. Mnuchin v úterý také prohlásil, že pokud návrh Kongresem neprojde, míra nezaměstnanosti v USA by mohla stoupnout na 20 procent. S odkazem na své zdroje o tom informovala stanice CNBC.

Deficit rozpočtu USA však už nyní dosahuje rekordních hodnot, všímá si agentura Reuters, a jednorázová pomoc ve výši tisíc dolarů pro každého by jej ještě více prohloubila. Šeky od vlády by měly dohromady stát přibližně 250 miliard dolarů. Zbytek peněz ze záchranného balíčku půjde na podporu firem zasažených opatřeními proti koronaviru, jako jsou například letecké společnosti nebo hotely.

Pandemie nového koronaviru uzavřela školy, bary, restaurace a továrny napříč USA. Poslední čísla amerického Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) uvádějí téměř 4,5 tisíce případů onemocnění chorobou COVID-19 a zhruba osm desítek obětí.

„Nechceme, aby lidé kvůli tomuto neviditelnému nepříteli přicházeli o práci a neměli peníze na živobytí,” uvedl prezident Trump. Americké akcie, které v pondělí utrpěly nejprudší propad za více než třicet let, zareagovaly na příslib vládní pomoci růstem. Během úterního obchodování dokázaly část ztrát umazat, když si hlavní indexy připsaly 5-6 procent.