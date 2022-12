Kadyrov „dělal“ kliky, vzbudil posměch. Můžu být prezidentem Ruska, tvrdí

„Jsem naprosto zdravý. Každý den trénuji a plavu,“ prohlásil Kadyrov s tím, že divákům ukáže, v jaké je formě.

Svůj slib splnil. Přímo v televizním studiu začal dělat za potlesku přihlížejících kliky. Ruská média jich napočítala 35.

Západní publikum ale pokusy čečenského lídra o kliky jen pobavily. „Ani půlku jednoho,“ napsala zakladatelka projektu monitorujícího propagandu na ruských státních televizích Russian Media Monitor Julia Davisová ke komentáři, že Kadyrovovi by možná vojenští instruktoři uznali jen jeden klik.

„35 Kadyrovových ‚kliků‘,“ spokojil se s ironickou poznámkou poradce ukrajinského ministra vnitra Anton Heraščenko. Uživatelé sociálních sítí se vůdci Čečenska vysmívají, že jeho forma vysvětluje, proč se ruským a čečenským vojákům nedaří porazit ukrajinskou armádu. Doporučují mu též podívat se na instruktážní videa pro americké námořnictvo či na tiktoková videa ukrajinských vojaček, aby zjistil, jakým způsobem se klik správně dělá.

LaraFilinskayaUkraine @LaraFilinni Увидела фрикции Кадырова и долго смеялась.

Смотри Кадыров, как отжимаются женщины служащие в ЗСУ.( Мне тут 45, на сколько знаю ты моложе). https://t.co/RewUy6pn4x https://t.co/hllDhDjzSs oblíbit odpovědět

Kadyrov svou demonstrací fyzických sil reagoval na podezření, že je nemocný. Ta podle něho vyvolalo video z Dagestánu, kde mu při výstupu z auta pomáhal asistent. „Každé tři měsíce absolvuji testy, podstupuji kompletní vyšetření, diagnostiku. Lékaři říkají, že jsem naprosto zdravý,“ zdůraznil. Dodal však, že i on je člověk a bývá někdy nemocný.

Kandidatura na prezidenta Ruska?

Čečenský lídr reagoval též na otázku, zda by kandidoval na ruského prezidenta. „Jsem ruský občan. Mám to právo. Co, jiní mohou, ale Čečenci ne? I my můžeme,“ prohlásil.

„Ale nikdy to neudělám,“ dodalKadyrov. Ruského prezidenta Vladimira Putina ocenil jako moudrého, prozíravého, silného, talentovaného, čestného a služného muže a řekl, že po takovém vůdci bude řídit Rusko téměř nemožné.

Kadyrov patří mezi nejoddanější stoupence Putina a též mezi nejhlasitější zastánce ruské invaze na Ukrajinu. Za svoje propagandistické výpady vůči Ukrajině a Západu ale schytává především posměch. Spolu s čečenskými vojáky je označován za takzvaného „TikTok válečníka“, jenž se na populární platformě chlubí svou odvahou a vojenskými úspěchy na frontě, zatímco ve skutečnosti dlí v bezpečí v Čečensku.