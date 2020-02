V Koreji šířila koronavirus „bláznivá tetka“ ze sekty vábící i české dívky

Nejvíce infikovaných v Jižní Koreji se nachází v jihokorejském městě Tegu. Podle serveru The Korea Times je více jak polovina všech případů nákazy spojená s apokalyptickým náboženským hnutím Sinčchondži, které vzniklo v Jižní Koreji a v Tegu má regionální pobočku.

Sinčchondži je ostatními náboženskými organizacemi považována za heretickou skupinu. Její mesianistický vůdce a zakladatel Man Hee Lee tvrdí, že je jediným poslem Ježíše Krista.

Lee svým „ovečkám“ slíbil, že 140 tisíc jich vezme do nebe. Hnutí má momentálně více než 215 tisíc členů.

K Sinčchondži patří i takzvaná superpřenašečka, 61letá žena známá spíše jako pacientka č. 31. Na náboženská shromáždění chodila i poté, co začala být nemocná. Ačkoliv jí lékaři doporučovali, ať podstoupí testy na koronavirus, žena to odmítala s tím, že nebyla v Číně a ani se nesetkala s nikým, kdo by byl nakažený.

Zůstala v nemocnici, odkud několikrát odešla, aby navštívila nedělní náboženská shromáždění. Těch se účastnilo asi tisíc lidí. Žena též navštívila lázně či zašla na oběd s přáteli.

Nakonec se její zdravotní stav zhoršil natolik, že k testům na koronavirus svolila, ačkoli i před jejich provedením se s lékaři hádala. Výsledky byly pozitivní. Naštvaní Jihokorejci ji začali nazývat „bláznivá tetka“.



„Její chování není pro ty, kteří jsou s církví obeznámení, překvapivé,“ řekl Čung Ju-Seok, odborník na náboženské kulty, listu The New York Times. „Pro její členy je onemocnění hřích, který jim zabraňuje v uskutečňování Boží práce.“



Nákaza se v sektě rozšířila ve velké míře kvůli způsobu, jakým shromáždění probíhají. Věřící klečí blízko u sebe a nemohou si zakrýt obličeje maskami. Podle bývalých členů hnutí navíc obvykle sdílí své jídlo.

Korejská média tvrdí, že poté, co se objevily informace o nakažené pacientce, přišly členům církve na sociální sítě zprávy, které je vybízely, aby pokračovali v agresivních misionářských aktivitách a popřeli svou příslušnost k organizaci, pokud se na ni zdravotníci či úřady zeptají.

Hnutí odmítlo, že by původcem zpráv bylo jeho vedení. Sinčchondži tvrdí, že potrestalo jedince, který emaily rozesílal.

Rozhněvaní Jihokorejci

Tajnůstkářství organizace vyvolalo v Jižní Koreji velký hněv. „Každého to ničí,“ řekl listu The Guardian taxikář Kwang-ho Lee. „Někdy jsme tak vyděšení, že spolu nemluvíme, protože nevíme, kdo má virus a kdo patří ke kultu.“

Kvůli značnému nárůstu počtu případů koronaviru v zemi vznikla online petice, která po prezidentovi Mun Če-inovi požadovala „rázné rozpuštění“ Sinčchondži. Získala přes 500 tisíc podpisů, informoval list The Washington Post.



Místní úřady zavřely regionální větve organizace. Vláda oznámila, že všechny příslušníky nechá vyšetřit, přičemž začne s velmi rizikovými skupinami. Pohrozila hnutí, že pokud nebude spolupracovat, zakročí proti němu silou.

Jeho vůdce Lee přikázal lidem v sektě, aby se řídili vládními instrukcemi a vyhýbali se setkáním ve skupinách. „Tato nákaza je prací ďábla, který je odhodlaný zastavit rapidní růst Sinčchondži,“ napsal.

Lee také prohlásil, že zcela spolupracují s vládou a že uzavřou 74 kostelů napříč zemí. Bohoslužby mají probíhat online.

Korejské úřady nicméně v neděli uvedly, že když se pokoušely vyšetřit příslušníky církve v Tegu, 670 jich neodpovídalo. Pátráním po nich bylo pověřeno šest set policistů, napsal list The Washington Post.

Kritici tvrdí, že věřící se skrývají a snaží se svou příslušnost k Sinčchondži nedávat najevo. Počet lidí náležejících k sektě může být mnohem větší, než se předpokládá. Odhaduje se, že Sinčchondži má neoficiální pobočky i v Číně, přičemž jedna z nich měla být ve Wu-chanu, kde epidemie koronaviru vypukla. Církev veškeré informace o této pobočce ze svých stránek vymazala, později přiznala, že 300 jejích aktivních příznivců se nacházelo ve městě, uvedl The Guardian.

Podle serveru South China Morning Post se zjistilo, že k Sinčchondži patří i zdravotnický pracovník, který byl v čele oddělení zaměřujícího se na boj s koronavirem. Muž se přiznal až poté, co byly jeho testy na koronavirus pozitivní. Dalších padesát zdravotnických pracovníků úřady preventivně umístily do karantény.

„Pro ně je strach z toho, že budou odhalení jako následovníci Sinčchondži, větší než strach z toho, že onemocní virem,“ řekl listu The Washington Post bývalý příslušník kultu. Podle něj členové hnutí svou příslušnost skrývají i před svými rodinami.

Korejské úřady hlásí podle posledních dat celkem 2 337 nakažených. Nemoci v zemi podlehlo třináct lidí.

Země kvůli rostoucímu počtu nakažených zvýšila zdravotní pohotovost na nejvyšší stupeň. To umožňuje vynucovat zákaz veřejných aktivit i dočasné uzavření škol.

V Česku hnutí podléhají mladé ženy

Sinčchondži působí i v Česku. Láká především křesťanské dívky, které „verbuje“ v kostelech konkurenčních církví.



Že se jedná o Sinčchondži, se zájemci o biblické kroužky pořádané organizací dozvídají postupně. Bývalá členka Petra S. řekla iDNES.cz, že lidé, kteří se připletli do biblického studia Sinčchondži, mají za úkol před ostatními mlžit o tom, co přesně dělají.

Podle religionisty Zdeňka Vojtíška však Češi nemají moc možností se dostat do vyšších pater sekty. „Korejci jsou totiž velcí nacionalisté, a tak je také tato církev velmi nacionalistická. Není tedy dost možné, aby někdo z Česka postoupil do nějakých vyšších pater,“ sdělil český odborník na náboženské kulty serveru Aktuálně.cz.