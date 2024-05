V JAR ve velkém přepadávají sanitky. Bez policie už pro pacienta nedojedou

Na konci dubna letošního roku v soud v Pretorii poslal na patnáct let za mříže Matomeho Tumiho Sepesua, který spolu se třemi komplici přepadl a okradl posádku sanitky o jejich mobilní telefony a další pracovní nástroje, zatímco reagovala na tísňové volání. Sepesu byl jediný, koho policie dopadla.

Ve stejném týdnu došlo v dané oblasti k dalším dvěma přepadením zdravotních týmů. V jednom případě posádka ošetřovala pacienta v zadní části ambulance.

Jihoafrické zdravotnické týmy už raději do některých míst, kde dochází k přepadením, raději nevyjíždějí, pokud nemají po boku ozbrojený policejní doprovod.

„Když jsem začínal, mohli jsme bez obav jet kamkoli,“ řekl stanici NPR řidič auta záchranářské služby Papinki Lebelo. „Nikdy jste neslyšeli, že by někdo sanitku vykradl. Ale teď se to opravdu vystupňovalo.“

„Nezajímá je, jestli jste tam, abyste pomohli staré paní, která má infarkt,“ uvedl o zlodějích Lebelův kolega Victor Labuschagne. „Není tu už žádný respekt. A to má vliv na to, jak se můžeme chovat k našim pacientům. Říkáme tomu ‚nabít a jít‘. Prostě pacienta dostaneme a co nejrychleji odtamtud zmizíme.“

Jste popálený? Smůla, bojíme se přijet

Kvůli hrozbě ztráty práce, okradení, únosu a smrti se dvojice neodvažuje do rizikových oblastí. I když tam je pacient, jehož dispečer prohlásí za prioritu. Protože záchranáři nesehnali dostatečně rychle policejní eskortu, nejeli například k těžce popálenému muži.

Dispečer jim pak oznámil, že už nikam nemusejí. Rodina popáleného nechtěla dál čekat a vyrazila do nemocnice vypůjčeným vozidlem.

Zdravotníci neskrývají svou frustraci. „Je to velké zklamání. Bohužel, když se takové věci stanou, provozovatel záchranné služby, ať už provinční nebo soukromý, nakonec označí danou oblast za nebezpečnou. To znamená, že sanitky nebudou smět v budoucnu v případě lékařské pohotovosti do těchto oblastí zajíždět, takže v konečném důsledku tím utrpí lidé,“ uvedl generální ředitel Jihoafrické asociace soukromých ambulancí a záchranných služeb (SAPAESA) Oliver Wright.

Pachatelé ozbrojení noži nebo pistolemi se většinou zaměřují na mobilní telefony, peněženky, zdravotnické vybavení, léky a další cenné věci. Někdy odjedou i se samotným vozidlem. K vylákání záchranářů používají různé lsti, například tísňové volání.

Jihoafrická republika začala přepadení výrazněji zaznamenávat od roku 2016. Policie tvrdí, že se jí daří loupežím bránit a zločince chytat. Mimo jiné díky sledovacím zařízením. V roce 2023 zaznamenaly úřady v Západním Kapsku 44 loupežných incidentů, což je výrazný pokles oproti předchozím rokům, uvádí NPR.

Ani policejní ochranka však nemusí lupiče odradit. V jednom případě lupiči zaútočili, protože chtěli policejní zbraně. Lebelovi se zase stalo, že zloději vjeli se svým vozem mezi sanitku a policejní eskortu.