Víc než policie a armáda. Pořádek v jižní Africe udržují soukromé ochranky

Jihoafričan Thamsanqa Mothobi si v Johannesburgu žil svůj život. Jednoho dne ho přepadla organizovaná skupina, která ho odvezla pryč z hlavního města a donutila ho, aby jí poskytl údaje k mobilnímu bankovnictví.

„Měli zbraně a požadovali PIN kódy k mým aplikacím. Zvýšili limity pro výběr peněz z mých účtů a vyprázdnili je. Propustili mě až v brzkých ranních hodinách,“ řekl otec tří dětí a dodal, že jedinou útěchou mu bylo, že ho nezabili.

V Jihoafrické republice, která podle oficiálních statistik zaznamenává 75 vražd a 400 loupeží denně, se jedná o častou situaci. Ačkoli se jedná o nejrozvinutější africkou zemi, zaujímá JAR jednu z nejvyšších příček v žebříčku násilné kriminality na světě.

Experti po celém světě varují, že jihoafrická policie prohrává boj se zločinem. To vede občany, kteří si to mohou dovolit, k tomu, že se obracejí na soukromý bezpečnostní průmysl. Ten v posledních letech zažívá boom.

„Situace se stále zhoršuje,“ řekl agentuře AP Anton Koen, bývalý policista, který nyní vede soukromou bezpečnostní firmu, jež se specializuje na sledování a vyhledávání unesených lidí a ukradených vozidel. „Počet vražd je nejvyšší za posledních dvacet let, násilí se stupňuje,“ dodává bývalý policista.

Podle údajů Úřadu pro regulaci soukromého bezpečnostního průmyslu je v zemi více než 2,7 milionu registrovaných soukromých bezpečnostních pracovníků, což z jihoafrického bezpečnostního průmyslu činí jeden z největších na světě. Pro srovnání, na 62 milionů obyvatel země připadá méně než 150 000 policistů.

Služba pro bohaté

Soukromé bezpečnostní společnosti získávají měsíční poplatek za hlídkování v okolí a ozbrojenou reakci na poplašné systémy svých klientů. Nabízejí také služby sledování a vyprošťování aut, což často vede k tomu, že se zapojují do rychlých honiček se zloději a únosci aut.

Data společnosti PSIRA ukazují, že počet bezpečnostních firem v Jihoafrické republice vzrostl za posledních deset let o 43 procent, podobně jako počet registrovaných bezpečnostních pracovníků vzrostl o 44 procent.

Novináři AP se rozhodli doprovázet soukromé bezpečnostní pracovníky na obchůzkách po předměstích ve východním Johannesburgu. Za mnoha okolností podle AP policie svou roli plní, zdaleka ale nestačí na všechny případy, které se ve městě dějí. V tu chvíli přichází na řadu soukromé firmy, které mají často také mnohem lepší vybavení.

Například Koen je při zásazích vyzbrojen útočnou puškou a neprůstřelnou vestou. Jeho zásahové vozidlo je vybaveno kamerami a technologií pro identifikaci registračních značek aut, jež dokáže zachytit podezřelá kradená vozidla.

Při jedné z hlídek Koen ujížděl k místu, kde jiní pracovníci soukromé bezpečnostní služby zadrželi dva podezřelé poté, co bylo vozidlo, v němž cestovali, spojeno s vloupáními a ozbrojenými loupežemi. Podezřelí byli předáni na nedaleké policejní stanici.

Zaplatit si služby soukromé bezpečnostní služby si však může dovolit jen hrstka bohatých v zemi. Většina Jihoafričanů se stále musí spoléhat na nedostatečně vybavenou a s problémy se potýkající policii.

Nárůst kriminality

Podle údajů společnosti PSIRA je v současné době aktivních a zaměstnaných více než 580 000 soukromých bezpečnostních pracovníků, tedy více než čítá jihoafrická policie a armáda dohromady.

„Lidé s penězi tvoří v Jihoafrické republice velmi malé procento. To znamená, že naprostá většina Jihoafričanů z tohoto bezpečnostního průmyslu ve skutečnosti nemá žádný prospěch,“ řekl Chad Thomas, odborník na organizovaný zločin, který více než 30 let pracoval v oblasti vymáhání práva a nyní působí v soukromé bezpečnostní společnosti.

„Pokud žijete v tradičním prostředí městečka nebo v neformální osadě, jen málokde uvidíte bezpečnostní hlídky, protože nemají platící zákazníky,“ vysvětluje. A dodává, že ani ti, kteří mají to štěstí a mohou si soukromou ochranku dovolit, nejsou vždy v bezpečí.

V listopadu byla například jihoafrická vládní ministryně a její bodyguardi na dálnici přepadeni se zbraní v ruce a okradeni o peníze a mobilní telefony. Dva bodyguardi museli ležet na zemi, zatímco lupiči prohledávali jejich vozidlo a ukradli jim zbraně.

Za vysokou kriminalitou je podle expertů právě chudoba. „Viděli jsme, jak se hněv lidí na finanční situaci projevuje v násilných činech. To, co by mělo být normální loupeží, kdy pachatel na někoho míří střelnou zbraní, se pro lupiče stává příležitostí, jak si na nevinných obětech vybít svou frustraci a hněv,“ míní Thomas.

Násilná kriminalita v Jihoafrické republice v posledním desetiletí prudce vzrostla. Od února 2022 do února 2023 došlo v zemi k 27 494 případů zabití či vraždy, zatímco v letech 2012 až 2013 to bylo „pouze“ 16 213 případů. Míra vražd v Jihoafrické republice od roku 2022 do roku 2023 činila 45 na sto tisíc obyvatel, zatímco ve Spojených státech je to 6,3 a ve většině evropských zemí kolem jedné vraždy na sto tisíc obyvatel.

Policie uvádí, že od začátku roku 2024 nastoupí do služby deset tisíc nových policistů, kteří se budou snažit tento trend zvrátit. „Budeme mít více příslušníků v terénu, kteří budou schopni zasáhnout na více místech,“ věří národní policejní komisař Fannie Masemola.